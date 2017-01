El atasco de Baños se traslada a San Vicente

Más de media hora se tardaba ayer en llegar en coche desde el inicio de la calle Baños, en Torneo, a la plaza de la Gavidia. La peatonalización de la mitad de esta céntrica calle obligaba a los conductores a callejear por San Vicente, Cardenal Cisneros, Virgen de Los Buenos Libros y San Juan de Ávila para aparcar en el parking de Concordia. Cinco calles para un recorrido que antes se hacía en línea recta.

Todas estas vías estaban ayer sábado saturadas de tráfico lento y conductores desesperados tocando el claxon. El ruido y las caravanas de la calle Baños se han trasladado ahora con la reordenación del tráfico aprobado por el Ayuntamiento de Sevilla a las vías colindantes. A esto se sumaba que los comercios del centro aún ofrecían ayer rebajas y El Corte Inglés celebraba su Día sin IVA, lo que intensificó más aún el tráfico.

La medida lleva un mes en funcionamiento pero desde ayer la Policía Local ya sanciona a los infractores que deciden atajar, bien por desinformación o de forma consciente a pesar de las señales, por Jesús de la Vera Cruz para volver a Baños. Pero al final de la calle, en la esquina con la Gavidia, se encontraban con la sorpresa: una patrulla de la Policía Local y una multa de 70 euros.

"Soy de Huelva y hace un par de meses que no venía a Sevilla, no sabía que no podía circular por Baños", reconoció un hombre tras darle el alto un agente de la Policía Local. El onubense intentó explicarle al policía que tenía una casa en Amor de Dios y que no podía acceder por la Alameda de Hércules porque el tráfico también estaba cortado en esa zona a causa de una manifestación. "No tengo otra forma de ir a mi casa", señaló el hombre. "Tendría que haber esperado a que terminara la manifestación", le respondió el agente.

Minutos más tarde otro coche cometió el mismo error y se encontró con la Policía en la Gavidia. "No podía ir por Teodosio, un coche venía de frente (de forma incorrecta). No tenía más opción que girar a la derecha", intentó explicar sin éxito la conductora. "Esto es un caos. Esta todo colapsado". En media hora, tres conductores fueron multados.

Comerciantes de la zona como Faustino Rodríguez, frutero de la calle Baños, se mostró satisfecho con la remodelación del tráfico pero puntualizó: "Hay mucho que mejorar, el acerado hay que arreglarlo ya, por ejemplo". En la pescadería La Almadraba aplaudían también la medida. "Pensaba que con la peatonalización iban a venir menos clientes, pero no he notado el cambio, y sin embargo, la calle está mucho más tranquila y sin ruido", admitió su propietaria.

Menos contento estaban algunos vecinos de los alrededores que han visto cómo se ha intensificado el tráfico en sus calles. "Cardenal Spínola era una calle muy tranquila y ahora pasan muchos más taxis y motos, que sí pueden circular por Baños", comentó una mujer en la frutería del barrio. "Hasta han rebajado la acera de la esquina de la Gavidia con Cardenal Spínola y le han puesto alquitrán para que los coches puedan subirse a la acera para girar con facilidad" .

La esquina de San Vicente con Baños también ha sido modificada. Los coches no tienen espacio suficiente para girar, por lo que se ha rebajado la altura de la acera para que los vehículos puedan subirse a ella cuando giran a la derecha.