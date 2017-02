Los avances del Valme en hepatitis C llegan a EEUU

Un equipo del Hospital de Valme ha constatado en una investigación multicéntrica que los fármacos frente a la hepatitis C de última generación no inciden en la aparición y/o reaparición del cáncer hepático. Estos resultados frenan la alarma que se generó hace seis meses, en el ámbito internacional, a raíz de dos estudios que advertían del riesgo de cáncer hepático de los nuevos medicamentos frente a la hepatitis C. En este estudio dirigido desde el Valme por el doctor Nicolás Merchante han participado 32 hospitales del ámbito nacional y sus resultados se han presentado recientemente en la Conferencia sobre Retrovirus e Infecciones Oportunistas (Seattle, EEUU), un encuentro científico reconocido como el foro de mayor relevancia en VIH/Sida.

El objetivo de la investigación es "esclarecer la controversia surgida sobre el posible incremento de riesgo de cáncer hepático con el uso de los nuevos fármacos (antivirales de acción directa) para la hepatitis C", explicaron ayer fuentes hospitalarias. La necesidad de confirmar o descartar este posible riesgo motivó el inicio de la investigación en el Hospital de Valme. Los investigadores del hospital sevillano analizaron los datos de más de 1.300 pacientes cirróticos que lograron la curación tras recibir los nuevos tratamientos. "Entre los resultados se comprueba que el riesgo de desarrollar cáncer de hígado no ha aumentado en los últimos años con el uso de los nuevos fármacos, e incluso la incidencia ha disminuido", explicó ayer el doctor Merchante. En concreto, la investigación ha constatado un descenso de cáncer, entre el 1% y el 11%, con respecto al uso de fármacos utilizados con anterioridad.

El equipo sevillano ha dirigido la mitad de los estudios españoles presentados en Seattle

Los tratamientos de última generación frente a la hepatitis C logran la curación del 95% de los casos. En opinión de Nicolás Merchante, el dato más relevante del estudio es llegar a la conclusión de que "no se está produciendo un aumento de la incidencia del cáncer hepático con el uso de los nuevos fármacos para la hepatitis". Fuentes oficiales del Hospital de Valme explicaron ayer, a través de un comunicado, que "dada la controversia que se había generado anteriormente sobre este tema, la presente investigación ha tenido una notable repercusión internacional dado los resultados que aporta basados en la evidencia científica". El seguimiento de los pacientes que se han beneficiado de los fármacos de última generación, según esta investigación, "remarca la importancia de mantener una vigilancia estrecha de los pacientes cirróticos, aunque hayan alcanzado la curación", añade el especialista.

En el área hospitalaria del Valme durante el último año en torno a 200 pacientes cirróticos han recibido los nuevos tratamiento y, en la mayoría de los casos (95%), se han curado de la hepatitis C.

Junto a los resultados de esta investigación, el equipo de investigación de la Unidad de Enfermedades Infecciosas y Microbiología del Valme ha presentado los resultados de otros siete proyectos sobre el abordaje del VIH y la hepatitis C en la Conferencia sobre Retrovirus e infecciones oportunistas; de modo que la mitad de trabajos médico-científicos españoles presentados en este encuentro internacional se han desarrollado en el Hospital de Valme. "Otras de las líneas de investigación presentadas en EEUU versan sobre la eficacia del tratamiento en el genotipo 4 de la hepatitis C; la posibilidad de predecir los efectos del tratamiento en el genotipo 3 en la primera semana de terapia; entre otras investigaciones", concretó ayer el doctor Merchante.