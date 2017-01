Un vecino de la barriada de la Hermandad del Trabajo gana el mayor sueldazo de la ONCE

Un vecino de la barriada de la Hermandad del Trabajo, en la capital andaluza, ha conseguido el mayor de los Sueldazos que ofrece los sorteos de la ONCE los fines de semana dotado con 300.000 euros al contado y otros 5.000 euros al mes durante 20 años, suman un millón y medio de euros en premios.

La suerte la ha dado Diego Piñero Martínez, afiliado a la ONCE y vendedor desde 2005, que ha vendido ese cupón agraciado con ese premio en su punto de venta ubicado en la calle Blanca Paloma, 1, detrás del hospital de la Macarena. Piñero ha vendido también otros ocho cupones premiados con 20.000 euros cada uno por lo que ha repartido en total 1.660.000 euros.

Diego se ha mostrado feliz "pero un poquillo nervioso" en su punto de venta, entre felicitaciones de sus clientes habituales. "Ya está apareciendo la gente por aquí –decía-. Siempre sueña uno con dar el premio y me echaban la bronca porque no lo daba, y ahora no me lo creo ni yo", comentaba. Los nueve acertantes, incluido el del premio mayor, son todos vecinos de la barriada de la Hermandad del Trabajo, según cree el vendedor.

El sorteo del domingo estaba dedicado a la localidad turolense de Valderrobles, dentro de la serie monográfica dedicada a los pueblos más bonitos de España y ha repartido el resto de sus premios a Gijón en Asturias y Tarragona y Tarrasa en Cataluña.

Sevilla capital cuenta con 2.236 personas afiliadas a la ONCE de las 3.719 personas ciegas o con discapacidad visual grave que hay en la provincia. El cupón de la ONCE ofrece, los fines de semana, un premio principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros, más 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos a un solo cupón del número y serie premiados en la primera extracción. Además, premios de 2.000 euros al mes durante 10 años consecutivos, a los cuatro cupones de los números y serie premiados en alguna de las extracciones de la segunda a la quinta. 54 premios de 20.000 euros a las cinco cifras del número premiado en la primera extracción. Y premios de 400, 200, 30, cuatro y dos euros.