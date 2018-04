El PP anuncia una campaña electoral con poco "mailing" y mucho barrio

El PP de Sevilla ha avanzado este martes en la presentación de Jaime Raynaud como coordinador de la campaña a las elecciones municipales de 2019, que el protagonista será junto al propio candidato a la Alcaldía, Beltrán Pérez, un "modelo de ciudad" en el que ya trabajan y cuyos ejes serán una "ciudad socialmente avanzada", que debe "crecer más y mejor" desde el punto de vista demográfico y económico y como "líder del área metropolitana". También ha destacado que será una campaña que se basará menos en medios tradicionales de publicidad y más en una "gran oferta de ideas". "Nuestra valla a a ser un gran conjunto de ideas para la ciudad". "Va a ser una campaña con pocas cuñas, poco mapping y mailing pero sí con mucha gente del PP por los distritos, por los barrios, por las asociaciones y donde se nos reclame".

Raynaud, ahora parlamentario autonómico aunque fue candidato a la Alcaldía en 2003 y portavoz municipal, ha comparecido junto a parte del actual grupo del PP en el Ayuntamiento; la presidenta provincial, Viginia Pérez; y el candidato, Beltrán Pérez, quienes han destacado su capacidad intelectural, de trabajo y política y su "brillantez" en cuantos puestos ha ocupado. El coordinador ha confirmado que para profundizar en esas ideas y concretar ese "modelo de ciudad" en el que centrarán la campaña, el PP va a constituir un "consejo asesor" con "personas independientes y de prestigio, presidido también por un independiente. Ya hay contactos, aunque no se han adelantado nombres. En esa campaña "cercana, directa, personal, dinámica y austera" tendrán un papel fundamental además el grupo municipal –con experiencia de gobierno y que "conoce el estado de la ciudad y lo que demandan los ciudadanos ante la falta de respuesta del alcalde"–, los distritos del PP, una de las novedades del último congreso provincial del partido, a los que Raynaud se ha referido como los "ojos y oídos" de la formación en los barrios.

En el equipo de campaña "heterogéneo" que se está configurando estarán como adjuntos de Raynaud, Rafael Belmonte, como coordinador con el grupo municipal y responsable de las relaciones instituciones; Olga Carrión, como responsable de comunicación; y Evelia Rincón, que se hará cargo de la agenda social y ciudadana.

Como ya subrayó Pérez cuando fue confirmado como candidato a la Alcaldía en marzo, Raynaud ha insistido en que en campaña electoral seguirá primando para el PP "el interés general de Sevilla por encima de los intereses partidistas y los personales" y ha defendido que, frente a los conceptos de moda de "nueva y vieja política", lo único que existe es la "buena política". En esta línea, ha vuelto a poner de ejemplo el posicionamiento del grupo al aprobar los presupuestos de Sevilla, "sin el sectarismo del no, no y no" y ha incidido en que mantendrán una "actitud reivindicativa" ante cualquier administración, sin "posturas ambiguas".

Raynaud ha dado algunas "pinceladas" sobre los tres ejes ese modelo de ciudad en el que se profundizará en los próximos meses. Sobre Sevilla como una "ciudad socialmente avanzada", ha insistido en que hay que dar respuesta a aspectos como la "atención a los más necesitados", a la climatización de los colegios y lograr una accesibilidad "de verdad" y no sobre el papel. En cuanto a que "Sevilla debe crecer más y mejor" después de años en los que la población merma y se desplaza a la corona, ha insistido en que debe ser una "ciudad agradable para vivir y trabajar", "idónea para emprender" y "formarse"; "sostenible y bioclimáticamente avanzada", "turísticamente rentable", pero "equilibrada" con un impulso industrial que haga que no se convierta exclusivamente en ciudad de servicios y en la que la cultura y el patrimonio tengan peso junto al I+D+i.

También ha reivindicado, como tercer eje, a Sevilla como "líder del área metropolitana", algo importante para la vertebración del territorio y las infraestructuras y que se reclama desde los sectores económicos pero a lo que, según estima, el actual alcalde, Juan Espadas (PSOE), ha renunciado al plegarse "excesivamente" a la administración autonómica.