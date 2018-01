Las bicis podrán ir por el eje Cuna-El Salvador y por O'Donnell a medio día

El pleno del Ayuntamiento de Sevilla, reunido este viernes en sesión ordinaria, ha aprobado ocho de los nueve puntos de una moción promovida por IU con medidas para la integración de la bicicleta en el Casco Histórico, como permitir la circulación de bicis a lo largo del eje Cuna-El Salvador, por la calle O'Donnell a medio día o adaptar la calle Méndez Núñez a la circulación de ciclistas en contrasentido mediante una vía ciclista unidireccional. Además, ha sido aprobada otra moción de IU para que se mejore y modernice las sedes de los Distritos y el servicio dado.

En este sentido, la moción de IU relativa a las bicicletas recoge incluirla en la señalización de exceptuación en las señales de circulación prohibida, permitir la circulación de bicicletas a lo largo del eje Cuna-El Salvador y por la calle O'Donnell a mediodía y adaptar la calle Méndez Núñez a la circulación de ciclistas en contrasentido con la instalación de una vía ciclista unidireccional en sentido contrario.

También incluía realizar un proyecto piloto para permitir la circulación en contrasentido de la bicicleta, sin necesidad de esperar un cambio legislativo, en las calles Arrayán, Bustos Tavera, Dueñas, Peris Mencheta y Lumbreras, así como ejecutar las actuaciones necesarias para solucionar los problemas que "acarrea la pavimentación adoquinada, sobre todo cuando el adoquinado posee superficies bastas" y tener en cuenta medidas en futuras reurbanizaciones como sustituir el adoquinado por otro más fino, poner una banda de losa de granito o de asfalto coloreado. Este punto, no obstante, no ha sido finalmente aprobado, tratándose del único aspecto que no ha prosperado.

La propuesta añade el estudiar la posibilidad de indicar la totalidad del pasillo ciclista en el centro de la calzada en las calles de tráfico intenso del Casco Histórico, tales como Águilas, Escuelas Pías, Calatrava, Baños, Santa Lucía, San Luis, Feria, Alfonso XII, Zaragoza y San José; revisar la señalización que restringe el acceso de bicicletas en horario comercial, adaptando los tramos horarios al funcionamiento real de las calles en cuestión, y hacer una campaña de información sobre señalización.

En cuanto a los distritos, la moción de IU aprobada apuesta por que el gobierno local se garantice un proceso de diálogo y negociación con los representantes de los trabajadores de estos centros para abordar las distintas demandas que la plantilla, como modificación de la relación de puestos de trabajo, singularización de puestos, actualización de funciones y cobertura de vacantes; además de asegurar las necesidades de los planes de empleo extraordinarios desde el principio del año.

Igualmente, se aboga por iniciar los trámites necesarios para que las empresas públicas y otros organismos dependientes del Ayuntamiento de Sevilla puedan acceder a los certificados de empadronamiento directamente; que se elabore un plan de modernización de las sedes con presupuesto en 2018; mejorar la coordinación, dotar de apoyo técnico especializado para el asesoramiento en cuestiones de contratación referidas a temas culturales y poner en marcha un programa específico de formación que cubra las necesidades del diferente personal de los Distritos.