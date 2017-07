Una boda con final amargo

Eran las 4:30 del domingo cuando Marián Bada despedía a sus padres. La habían acompañado en su boda. A esa hora, el nuevo matrimonio se disponía a quedarse con un grupo de amigos a festejar las últimas horas del enlace en un bar de copas de la Alameda. Bada es mexicana. Lleva cinco años y medio en Sevilla, donde conoció al que ya es su marido. Sus padres habían viajado a la capital andaluza para acompañarla en un momento tan especial.

Nada hacía presagiar lo que ocurriría minutos después. "Ellos se estaban quedando en casa de unos amigos, en el Pasaje de la Amargura, entre el mercado de la calle Feria y Relator", explica Bada, quien añade que "los dejé marcharse solos a esa hora porque desde que vivo en esta ciudad nunca he tenido ningún percance. La considero una urbe bastante segura". Los padres de Bada se encontraban junto al citado mercado cuando vieron aparecer a una pareja que, por su estado de "embriaguez", no les generaba demasiada confianza. Se apartaron un poco, pero los sospechosos se acercaron a ellos. Intimidaron a la mujer. Al ver que el marido la defendió lo empujaron hasta derribarlo. La pareja llevaba en ese momento varios objetos que les había entregado su hija, entre ellos, una videocámara con las imágenes grabadas en esa inolvidable jornada.

Al caer al suelo, el padre de Bada -de 65 años- se cortó con una botella de cristal que llevaba. Los ladrones lograron huir con los objetos robados. Quienes vieron la escena fueron tras ellos. En ese momento, el padre de Bada sintió un fuerte dolor en la espalda. Al incorporarse levemente, su mujer pudo comprobar que le habían herido con un arma blanca. Sangraba a borbotones. Inmediatamente llamaron a los servicios sanitarios, que acudieron a la zona para trasladarlo al Hospital Virgen Macarena, donde permanece desde aquel día.

Bada fue informada a los pocos minutos. Sin pensárselo dos veces, salió del local de copas donde se encontraba y se dirigió al centro sanitario. Allí llegó con el vestido de novia. El hecho de que su padre continúe allí ingresado se debe a que la agresión le afectó al hígado. "Debió ser con una navaja, pues el corte fue limpio y profundo, de tres centímetros", recuerda. Uno de los días más alegres se truncó a manos de estos delincuentes a los que ahora busca la Policía. "Los testigos que fueron tras ellos no pudieron seguirlos, pues los amenazaron también con la navaja", detalla.

Bada asegura que no le importa el valor de los objetos robados, pero sí su contenido. "En la videocámara están las imágenes de mi boda. Quiero recuperarlas. Un recuerdo que no me pueden quitar unos desalmados". Su padre continúa estable y fuera de peligro. Ésa es la alegría que hace olvidar un final amargo.