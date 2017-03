En busca de mentores de talento

La Fundación Princesa de Girona y la Universidad de Sevilla presentaron ayer el proyecto Rescatadores de Talento, un programa dirigido a estudiantes de último curso y egresados menores de 30 años que buscan su primer empleo, estén en paro o se encuentren subempleados con el objetivo de mejorar su empleabilidad.

El programa, impulsado desde el Consejo Social de la Universidad de Sevilla, se formalizó por la mañana con la firma de un convenio por parte del rector de la Hispalense, Miguel Ángel Castro, y la directora general de la Fundación Princesa de Girona, Mònica Margarit Ribalta.

Es una satisfacción poder devolverle a la sociedad lo que te ha dado"

Rescatadores de Talentosurge de la evolución y mejora del programa Apadrinando Talento, que entre 2012 y 2016 puso en contacto a más de 500 jóvenes con empresarios y directivos que jugaron un papel de mentores.

"Apadrinando Talento estaba dirigido principalmente a aquellos jóvenes que, en sus familias, eran la primera generación en acceder a estudios superiores", explicó Mònica Margarit durante la presentación. Estos mentores preparaban a los jóvenes del programa para las entrevistas de trabajo, les ofrecían consejos y, sobre todo, los egresados se beneficiaban de sus contactos. "El 56% de los jóvenes que han participado en este proyecto han encontrado trabajo acorde a su formación", señaló la directora general de la Fundación Princesa de Girona.

Laura Ponce, natural de Alcalá de Guadaíra, se inscribió en este programa hace más de dos años, tras finalizar sus estudios de Formación Profesional en Administración y Finanzas. Durante este tiempo, Javier Moya, de la empresa Persán, ha sido su mentor. "Javier Moya me ha enseñado a ver que no soy sólo un papel, un título, me ha enseñado a mostrar mis cualidades en las entrevistas de trabajo", comentó la joven que ahora trabaja en el departamento de administración de una empresa italiana en Dos Hermanas.

"Ser mentor te pone a prueba, es un reto, y a veces te presionas porque no sabes si lo estás haciendo bien", señaló Moya. "En ocasiones, actúas como psicólogo, tienes que animarles cuando se frustran o se desaniman, y descubres habilidades sociales que ni siquiera sabías que tenías", admitió. "Es una satisfacción poder devolverle a la sociedad lo que te ha dado".

Según Margarit, Rescatadores de Talento mantiene la esencia de su antecesor y suma nuevas actuaciones, como el fomento de competencias profesionales, el desarrollo de programas de formación on line, la creación de una bolsa de empleo o la oferta de ayudas de movilidad.

Con el objetivo de desarrollar las competencias profesionales de los alumnos que se beneficien del programa, las empresas participantes organizarán programas formativos específicos para el desarrollo de sus habilidades y competencias que puedan ser de utilidad en el mercado laboral. También está prevista la realización de actividades de mentoring con el acompañamiento de directivos y profesionales en activo.

Los participantes en el programa Rescatadores de Talento también tendrán acceso a la formación continua de las empresas colaboradoras a través de sus plataformas web. Al mismo tiempo, se generará una bolsa de empleo con oferta de vacantes en las empresas de un año mínimo de duración. Si el puesto de trabajo conseguido a través del programa se encuentra en otra comunidad autónoma, se concederán ayudas para la movilidad por un importe de 4.000 euros. "Una de las principales novedades es la apuesta por la movilidad laboral, que puede ampliar la empleabilidad de los jóvenes", destacó Mònica Margarit. "El ascenso social de los jóvenes no se debe acabar cuando éstos finalizan su carrera", enfatizó.