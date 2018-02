"Hay caballos de carreras que doman para pasearse por la Feria y el Rocío"

Los Pirineos existen. En Francia hay más de 150 hipódromos; en España, cuatro. Lo sabe bien José Antonio López Alzás (Barcarrota, Badajoz, 1945), responsable del marketing de uno de ellos, el hipódromo de Dos Hermanas.

-Cerca de su pueblo, en Almendral, está enterrado Carande.

Obama toma paté de Fuente de Cantos; Extremadura y Andalucía podían ser la despensa de Europa"El tópico del caballo y el señorito está superado. Un caballo puede ser propiedad de doce o trece socios"

-De Barcarrota era Hernando de Soto, el conquistador de la Florida. Le ha dado fama Rocamador, un antiguo convento que Miguel Bosé convirtió en hotel con subvenciones de la Junta de Extremadura por el que pasan políticos y hasta gente de la Casa Real.

-¿Cómo llega al mundo de las carreras de caballos?

-Por la peña Hípica El Búcaro. Entré de socio y sustituí de presidente a Javier Peinado.

-¿Un caballo que le dio gloria?

-El Visionista. Con él gané el premio Real Maestranza de Caballería y el Gran Premio de Andalucía. En las carreras de Sanlúcar me lo quiso comprar el príncipe Alfonso de Hohenlohe.

-¿Por qué se apagó Pineda?

-En 2003 se abre el hipódromo de Dos Hermanas, siendo presidente de la Asociación de Carreras de Caballos Fernando Piñar Parias. El padre de Javier, que da nombre al Gran Hipódromo de Andalucía Javier Piñar Hoffner. Conservo una foto que me hizo cuando El Visionista ganó el Gran Premio de Andalucía. Los prismáticos y la cámara abultaban más que él. Un enamorado de las carreras, amigo de jockeys y preparadores. Murió de una enfermedad degenerativa.

-¿Cómo son estos caballos?

-Purasangre inglesa. Empiezan a correr con dos años, alcanzan su plenitud a los seis. Por morfología son auténticos atletas.

-¿Y cuando dejan de correr?

-Lo normal es que pasen a ser sementales. En Francia se pagan por eso cantidades altísimas. Algunos incluso se han vendido y los doman a la vaquera para pasearse por la Feria y el Rocío.

-¿Qué modelo siguió el hipódromo de Dos Hermanas?

-Una peña francesa nos invitó al hipódromo suizo de Avenches. Vino el alcalde de Dos Hermanas, Francisco Toscano.

-¿Cómo llega a Sevilla?

-Con un año, hijo de militar. Mis tres hermanos ya nacen aquí. Yo soy extremeño por la gracia de Dios, pero canto fandangos de Huelva y soleares, bailo sevillanas y como cantaría Manuel con su Lole yo no entiendo de colores, pero llevo los de mi Sevilla.

-¿Cuál ha sido su oficio?

-Fui director comercial de Finanzauto Caterpillar, maquinaria de obras públicas. Allí estuve 24 años. Fui importador de coches, barcos y hasta palmeras de Miami. Yo me quería traer cocoteros, pero por el clima de Sevilla no me lo recomendaron. Mi verdadero oficio es el de agricultor, cultivo relaciones humanas.

-¿Se siente Hernando de Soto?

-Mis tres hijos mayores viven en San Diego, California, porque mi primera mujer era californiana. La segunda es sevillana y me dio otros dos hijos.

-¿Se mantiene el prejuicio de señoritos para las carreras?

-Nos hemos preocupado de desmitificar ese falso cliché. Proliferan las cuadras multipropiedad. Un caballo puede ser de doce o trece socios. En la peña hípica tenemos un caballo, El Búcaro, hijo de Chacal y de Canasta.

-¿Qué falla en la afición?

-En Francia crea muchos empleos directos e indirectos: mozos, preparadores, herradores, veterinarios. Nosotros estamos atrasadísimos, por detrás de países como Turquía o Argentina, donde hay doce y catorce carreras diarias a pesar de la crisis.

-¿Hay que empezar por abajo?

-En el hipódromo de Dos Hermanas pusieron una guardería gratuita que no funcionó, los niños querían ver las carreras.

-Los caballos llegan con el frío.

-En Madrid la pista está helada y en Lasarte, San Sebastián, son en verano. Aquí cuando empezaba a ambientarse la tribuna de Eiffel acababa la temporada.

-¿Atrae el caballo a los países árabes?

-El emir de Dubái y el jeque dueño del Manchester City acaban de desembarcar en tierras extremeñas. Obama toma un paté de Fuente de Cantos, Almendralejo da un cava que ni el Veuve-Cliquot. Soy bellotero a mucha honra, pero hay más cosas. Con mi respeto a los franceses y los catalanes, Extremadura y Andalucía podían ser la despensa de Europa.

-¿Qué le mantiene en forma?

-Con todas las cicatrices no en el cuerpo sino en el alma, lo más importante es ser una persona normal. Hay que reírse un poco todos los días de la mediocridad, la mezquindad y la pobreza de espíritu. Que vayas por la calle y nadie diga: ahí va un prenda.