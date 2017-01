Las cámaras tendrán que alejarse de los pasos al menos dos metros

Adiós a las cámaras sobrevolando los pasos en Semana Santa. El incidente que se registró el pasado 5 de enero, a la salida de la Cabalgata, durante una retransmisión televisiva -en la que una cámara denominada cabeza caliente se llevó por delante el muñeco que coronaba una carroza-, ha provocado que el Ayuntamiento establezca unas normas de grabación para la próxima Semana Santa con el fin de evitar incidentes de este tipo durante el tránsito de la cofradías por la carrera oficial y su entorno, enclaves donde los últimos años diversas televisiones han colocado este tipo de artilugios.

La decisión de extremar las medidas de seguridad durante las grabaciones de las cofradías fue comunicada a varios miembros del Consejo de Hermandades, por parte de la Delegación de Seguridad, Movilidad y Fiestas Mayores, que dirige el socialista Juan Carlos Cabrera, la misma noche del 5 de enero, horas después de que se produjera el incidente. Fuentes de este departamento han explicado a Diario de Sevilla que los próximos días se hará entrega a la institución de San Gregorio de las medidas que deberán seguirse en las grabaciones y que se incluirán en el Plan de Coordinación de la Semana Santa.

Desde el Ayuntamiento se insiste en que "no se trata de restringir la retransmisión de los medios en Semana Santa, sino de establecer unas normas de comportamiento a la hora de grabar".

Conviene recordar que para instalar grúas u otros montajes audiovisuales en vía pública se requiere de un permiso de Urbanismo. A esta licencia, a partir de 2017, se sumarán una serie de normas que habrán de cumplir todos los que hagan uso del suelo público con tal fin. "Se trata de medidas que no cuentan con precedentes en ninguna ciudad de España", refieren desde la Delegación de Seguridad.

Aunque aún han de concretarse varios aspectos, se prohibirá que las cámaras "invadan" la superfie de los pasos, por lo que no podrán sobrevolarlos. Habrán de guardar, además, un perímetro de seguridad en torno a ellos. A falta de detallar la distancia, se baraja que las cámaras no puedan acercarse a menos de dos metros por delante de los pasos, que mantengan una distancia lateral de medio metro y, por detrás, de un metro. Así se evita que, en caso de incidencia, se dañe a las personas que van alrededor de los pasos y a las imágenes sagradas. Por tanto, y a diferencia de lo que ocurre hasta ahora, a menos de dos metros la única forma de mostrar el primer plano de un Cristo o de una Virgen será de manera "óptica", es decir, a través de zoom, pero no alargando el brazo o grúa de estos dispositivos audiovisuales.

También se establecerán diversas medidas para la colocación de los carriles de las cabezas calientes y quedará prohibido cualquier tipo de "captación aérea", como los cable cam o los drones.

El director de la Cagalgata del Ateneo, Manuel Sainz, quitó importancia al incidente que se produjo en la carroza del Bosque Animado, donde la cabeza caliente chocó con el muñeco que la coronaba, lo que provocó la caída de éste. "Acabábamos de salir y por fortuna no le cayó a nadie encima. Quedó en una anécdota", explicó Sainz.

El incidente se convirtió, de momento, en tema de debate, especialmente en las redes sociales, donde muchos usuarios incidieron en la necesidad de que se extremaran las normas de seguridad para este tipo de grabaciones en Semana Santa.

Javier Conde, uno de los propietarios de la empresa La Guadaña, responsable de la cabeza caliente que tropezó con el muñeco, explicó a este periódico que el motivo de dicho choque se debió a que una menor se introdujo en el perímetro vallado que rodea la base de dicho artilugio. "Se saltó la valla para coger los caramelos que habían caído en el interior. El operador, al verla y para no herirla con la parte inferior de la grúa, decidió quedarse quieto, de ahí que se produjera el derribo del muñeco, que venía de frente", detalló Conde, quien refirió que "se tomó esta decisión para no lastimar a una niña".

Este empresario audiovisual incidió en que La Guadaña lleva "casi 30 años" realizando este tipo de grabaciones "y nunca se ha producido ningún incidente". "Llevamos muchos años retransmitiendo con cabeza caliente en Semana Santa, por lo que no puede poner en duda nuestra profesionalidad", señaló Conde, que añadió que todos los socios de esta empresa "son cofrades, miembros de hermandades de la capital y de la provincia, por lo que siempre hemos tratado con sumo cariño en este tipo de trabajo, ya que nuestro principal interés es ofrecer una retransmisión de gran calidad sin que las sagradas imágenes ni el patrimonio que las rodea se puedan ver dañadas por nuestra labor".