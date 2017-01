Más del 40% de las camas ofertadas en Sevilla son ilegales

Una oferta contra la que hay que luchar. Más del 40% de las camas disponibles en Sevilla son ilegales, unas 19.000. El presidente de la Asociación de Hoteles de Sevilla y Provincia, Manuel Otero, se refirió a esta circunstancia como uno de los lastres que impiden que el sector obtenga mejores resultados que, a su vez, redunden en una mejora económica y laboral de la ciudad. Este problema, que es común en los principales destinos turísticos, se combate en Sevilla a través de la Mesa de los Ilegales, gracias a la cual parte de estas plazas no regladas se han regularizado ya.

El turismo se ha convertido en la primera industria de la ciudad y muchos particulares y empresas han aprovechado para dar salida a las promociones inmobiliarias que se quedaron varadas con la crisis económica. Muchos de esos pisos han sido transformados en apartamentos turísticos, pero al margen de la normativa. Esta oferta, que está disponible en numerosos portales de internet, supone una competencia directa y desleal con los establecimientos regulados.

En Sevilla hay, aproximadamente, unas 23.000 plazas hoteleras reguladas (apartamentos incluidos), a las que hay que sumar las 19.000 ilegales. El presidente de los hoteleros calcula que se han podido legalizar ya unas 4.000 gracias a la presión y las inspecciones. Los establecimientos hoteleros crecieron el año pasado un 10%, una cifra que no fue superior por esta oferta al margen de la ley, según Otero: "Parte de nuestros problemas tienen que ver con esa oferta ilegal. No comprendemos cómo se puede poner una multa de 4.000 euros a un hotel por poner una cama supletoria en una habitación a la que le faltan 50 centímetros cuando ese inspector tiene 19.000 camas que inspeccionar. Se le tendría que caer la cara de vergüenza". Otero aseveró que se ha llegado a denunciar una cochera con literas enfrente de un hotel o casas enteras que se usan como apartamentos turísticos.

El presidente de la patronal de los hoteles, que suma más de 20.000 plazas, explicó que mientras el margen de crecimiento en museos o monumentos ha sido mayor, en los establecimientos regulados no se han alcanzado estas cifras por la oferta ilegal de camas. Otero consideró que el sector hotelero en Sevilla puede seguir creciendo si se legalizan esas plazas: "Habrá alguno que no cumpla la normativa y no sea legalizable y tendrá que volver al mercado inmobiliario, pero sobre esa oferta legal tenemos margen para crecer. Además, el gasto en los establecimientos reglados es mucho mayor".

Antonio Muñoz, delegado de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo, señaló por su parte que están intentando unificar las políticas y las medidas para luchar contra este fenómeno que sigue en auge: "Entre nuestras debilidades y amenazas está esa oferta ilegal".

En la Mesa de los Ilegales, que reúne cada tres meses al Ayuntamiento, la Junta, Hacienda, la Policía, Trabajo, o a los Administradores de Fincas, se ponen en común los casos que se encuentran. Como consecuencia de la última cita celebrada, Urbanismo anunció una propuesta de sanción de 1,8 millones a un complejo en la calle Becas. Los propietarios de estos apartamentos presentaron las oportunas alegaciones y el caso está a la espera de resolución.