Los canes rebasan el medio millón

No hay duda de que Sevilla es una ciudad con una gran cantidad de perros, la mascota preferida por los ciudadanos. La población de canes registrados supera la cifra de 500.000 en toda la provincia (exactamente 523.548), según los datos facilitados por el Consejo Andaluz de Colegios Veterinarios. De estos números se desprende que en la provincia de Sevilla hay un perro por cada 3,7 habitantes, un dato que resulta de calcular la proporción respecto a los 1.939.527 vecinos que tiene el término municipal a fecha de 1 de enero de 2017.

Con estas cantidades no es de extrañar que las autoridades de muchas ciudades hayan planificado actuaciones para garantizar que los dueños de los perros cumplan con sus obligaciones sanitarias dentro y fuera de los hogares. En la calle, las obligaciones pasan por que estos animales no hagan sus necesidades en la vía pública. En Sevilla capital, sin ir más lejos, el Ayuntamiento aprobó hace tres años crear un banco de ADN de perros para responsabilizar a los dueños que dejan en la calle los excrementos de sus animales. La propuesta partió del grupo municipal de Ciudadanos y contó con la aprobación unánime de los demás grupos. Hasta ahora no hemos tenido noticia de los preparativos para hacer realidad este banco.

El censo de ADN para acabar con las heces de los perros en la calle sigue sin realizarse

Y si hablamos de perros peligrosos, Sevilla cuenta con 11.911. Con carácter general, se califican así cuando pertenecen a una tipología racial que, por su carácter agresivo, tamaño o potencia de mandíbula tengan capacidad de causar lesiones graves a las personas o a otros animales, o también daños materiales. Rottweiler, pit bull terrier, american staffordshire terrier, doberman, staffordshire bull terrier, dogo argentino y american stafordshire bull terrier son las razas mayoritarias de los perros potencialmente peligrosos.

Pero hay más mascotas en los hogares sevillanos. El gato es el segundo animal preferido y, en la actualidad, la población de felinos se sitúa en 29.949, muy lejos de la avalancha de perros. Sobre los hurones, están censados en Sevilla 2.960, una cifra que coloca a la provincia en el lugar con más animales de compañía de este tipo. El listado termina con 838 pequeños animales considerados como mascotas.

El Registro Central de Animales de Compañía de Andalucía contabilizó 207.804 altas en el 2017, un 0,95% más de inscripciones que el año anterior, con lo que asciende a 2,8 millones el número de animales inscritos en este servicio de la Consejería de Justicia e Interior. Según informó la Consejería en un comunicado, de las mascotas inscritas el pasado año 184.933 son perros, mientras que 21.522 son gatos, 770 hurones y 579 de otras especies. Además, durante el 2017 se notificaron 67.360 bajas en el registro, 42.821 cambios de propietario de animales de compañía, se denunciaron 10.507 pérdidas de mascotas y se encontraron 6.350 que habían desaparecido. Con estos datos, en Andalucía hay actualmente registrados un total de 2.883.800 animales de compañía, de los cuales 2.690.146 son perros (93%), 164.917, gatos (5,7%); 23.858, hurones (0,8%); y 4.879 de otras especies diversas.