En casa, cada vez más solos y mejor

El número de sevillanos que deciden vivir solos continúa creciendo año tras año. Los hogares unipersonales ya representan el 21% del total, lo que significa que en uno de cada cinco hogares sevillanos vive una persona sola. Este tipo de viviendas ha estado habitada tradicionalmente por personas mayores de 65 años, pero son en los grupos de edad de entre 45 y 54 años, seguido de las personas entre 35 y 44 años los que han experimentado un mayor crecimiento en los últimos tres años, según la Encuesta Continua de Hogares (ECH) de 2016 publicada recientemente por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Para Felicidad Loscertales, catedrática de Psicología Social de la Universidad de Sevilla, esto es consecuencia de la "evolución de la actitud social" del ser humano, que busca una "vida más autónoma", una "evolución de la perspectiva religiosa" y una "gran elasticidad de las estructuras familiares". "Antes, hasta que no te casabas no te ibas de casa. Ahora los jóvenes buscan cierta independencia de sus progenitores, pero no por enemistad, aunque sea en un piso diminuto y barato", señala. "Otra cuestión es el sexo. Son muchos los homosexuales que viven solos. Se sienten más cómodos sin tener que dar explicaciones a nadie", añade. "La madurez social ahora es diferente a la que existía antes".

En general, el número de hogares en Sevilla volvió a crecer en 2016, aunque de forma leve. Estos alcanzaron los 722.600 (valor medio), lo que supuso un 0,66% más que el año anterior (4.800 viviendas más).

Durante 2016, los hogares más frecuentes volvieron a ser los formados por dos personas, que suponen el 27,6% del total de los hogares (199.700 viviendas). Le siguen los hogares formados por tres personas (159.000) y los de cuatro (157.000), aunque estos últimos datos apenas varían desde 2014.

Disminuyen las viviendas habitadas por cinco o seis personas. Éstas sólo representan el 5,5% y el 1%, respectivamente, de los hogares sevillanos. Llama la atención el aumento del número de inmuebles en el que conviven ocho o más personas, que pasa de 400 a 1.200 en sólo dos años. Expertos señalan que este incremento puede estar relacionado con la crisis y la falta de recursos de determinadas familias con hijos, que acaban viviendo con los abuelos.

Son los hogares unipersonales los que experimentan un mayor cambio, aumentando en un 4,6% en dos años. En Sevilla hay 155.900 personas que viven solas. El perfil medio es el de una mujer soltera de 65 o más años.

Aumentan un 23% las familias sevillanas monoparenatales con respecto a 2015

Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), el 74% de las personas que viven solas son solteras y casi el 47% viudas. Le siguen los divorciados, que representan cerca del 17% del total.

Por sexo, la mayoría son mujeres (52,8%) y en el 39,5% de los casos tiene 65 o más años, grupo de edad en el que casi el 73% son féminas. Sin embargo, esta tendencia empieza a cambiar. En los últimos años, apenas ha variado el número de hogares unipersonales entre el colectivo de 65 o más años e, incluso, se aprecia una leve tendencia negativa. Sí han aumento de forma notable las personas entre 45 y 54 años que deciden vivir solas. En concreto, este incremento ha sido de más del 62% en un año. Lo mismo ha ocurrido entre los ciudadanos de entre 35 y 44 años, con una subida del 23%. Con respecto a su estado civil, sobresalen, en ambos grupo de edad, los solteros (62%), seguido a gran distancia por los divorciados (13%).

Fuerte caída ha experimentado, por otro lado, el colectivo más joven, de 25 a 34 años. En 2015 había 27.100 personas independientes de este perfil en la provincia de Sevilla, mientras que 2016 finalizó con 19.400.

"Los tiempos han cambiado. Antes el divorcio estaba muy mal visto y si te quedabas viudo te volvías a casar. No es una cuestión de actitud moral, sino de evolución social", explica la catedrática Felicidad Loscertales. "La perspectiva religiosa también ha cambiado y ahora existe una gran elasticidad de las estructuras familiares".

Esta diversidad de los modelos familiares se refleja en los hogares monoparentales, es decir, los formados por uno solo de los progenitores con hijos. Éstos han crecido un 23% en un año, hasta alcanzar los 94.500 casas en la provincia de Sevilla en 2016. Tradicionalmente, la mayoría de los hogares monoparentales están integrados por una madre con hijos (74.800) y representan el 79% del total, frente a los 19.600 hogares formados por padres con hijos (20,7%). No obstante, cada vez son más los hombres que se hacen cargo en solitario de sus hijos. En 2014, los hogares monoparentales formado por un progenitor masculino eran 11.900, un 64% menos que ahora.

En casi un 36% de los hogares de madres con hijos, ésta es divorciada o separada; y en un 35,5%, viuda. Sólo un 8,5% son solteras. Por edad, destacan las mujeres divorciadas entre 35 y 44 años. Mientras que las viudas que conviven con sus hijos superan en su mayoría los 65 años. En el caso de los hombres, el perfil predominante es el de viudo de 65 o más años (22%), seguido de los divorciados de entre 45 y 55 años.

Cae, por otro lado, el número de hogares formados en torno a parejas, de derecho o de hecho. En 2016 se registraron hasta un 3,8% menos que en el ejercicio anterior. Las parejas casadas son las que más han disminuido. En la provincia de Sevilla se contabilizaron 17.100 menos que en 2015, mientras que las parejas de hecho aumentan, pasando en un año de 51.900 a 53.300.