El caso de la localidad valenciana de Mislata

Uno de los municipios en los que la fase de aplicación de esta ordenanza está más avanzada es Mislata, una localidad valenciana con 44.000 habitantes y un término muy pequeño -2,2 kilómetros cuadrados- urbanizado al completo. Según destacan desde el Ayuntamiento, con una densidad de población tan elevada, cada vez que hacían un sondeo, en cualquier barrio, el problema de las cacas de los perros en las calles se colocaba a la cabeza, a pesar de que tienen hasta 12 parques caninos habilitados. La ordenanza que ha posibilitado los análisis de ADN para identificar las heces y a los propietarios de las mascotas se aprobó en su día por unanimidad en el Pleno.

La campaña inicial para que los propietarios de los perros les hicieran el análisis de ADN a sus canes y crear el banco de datos finalizó el 31 de diciembre pasado. Ha durado varios meses en los que el Ayuntamiento ha asumido el coste de esos análisis. Se han identificado unas 2.500 mascotas, de unos 3.000 perros que, según las estimaciones, hay en Mislata. El Ayuntamiento lo sigue financiando ahora cuando se trata de casos de adopciones en refugios. Si no, ya corre por cuenta del propietario. En total, el coste para el Consistorio, según el contrato de adjudicación, supera los 70.400 euros por la realización del censo canino municipal mediante el genotipado del ADN, así como "el análisis y extracción de ADN para la identificación de heces caninas abandonadas en la vía pública con vista a sancionar comportamientos incívicos".

La multa por no recoger la caca es de 200 euros y por no registrar el ADN del perro, de 300 euros

Tras la creación del censo, se ha iniciado la siguiente fase. Desde el 15 de febrero, se están haciendo identificaciones "aleatorias" de los perros por parte de la Policía Local, que llevan una tablet con el registro. En caso de no estar identificado -el perro debe llevar una placa específica- la multa para el propietario es de 300 euros y se da un mes para regularizarlo. También se han sacado distintas brigadas recogiendo muestras de heces para su análisis, aunque todavía no hay datos sobre sanciones. El no recogerlas implica una sanción de 200 euros para el dueño del can que se identifique. Paralelamente a todo este proceso, desde el Ayuntamiento destacan que se han llevado a cabo muchas campañas informativas, en la calle, en los colegios, en los parques. La más peculiar fue la de la colocación de banderitas junto a las heces, para recordarle al propietario del can lo que tendrá que pagar si no la recoge. "No te hagas el despistado", advertían en los letreritos.

A la espera de un primer balance, fuentes municipales subrayan que la empresa de limpieza ha confirmado una reducción "muy grande" de heces en la calle, de hasta un 60%. El efecto disuasorio es un hecho. Dada la demanda ciudadana que había porque se mejorase esta limpieza, las dudas que han llegado al Ayuntamiento por parte de ciudadanos han tenido menos que ver con el rechazo a la medida que con casos concretos en los que preguntaban qué podían hacer si, por ejemplo, se hacen cargo por temporadas del perro de un familiar que vive en otro municipio. Lo que tienen claro es que, recogiendo sus restos, evitan mayores problemas. Tan fácil, tan complejo.