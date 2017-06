Los castilletes de la Barzola serán diagnosticados "caso por caso" para afrontar soluciones con los propietarios

El alcalde de Sevilla, el socialista Juan Espadas, junto a la delegada del Distrito Macarena, Clara Macías (PSOE), y los concejales Javier Moyano (Cs), Cristina Honorato (Participa Sevilla) y Eva Oliva (IU), así como una representante del PP, han mantenido una reunión de trabajo con vecinos de Barzola y han realizado una visita a alguno de los castilletes de la barriada en cumplimiento de la moción aprobada recientemente en el Pleno.

Durante el encuentro, el alcalde ha incidido en la decisión del gobierno de la ciudad de buscar soluciones y resolver los problemas existentes en los edificios que requieren actuaciones y que se arrastran, en algunos casos, "problemas desde hace décadas y en los que el Ayuntamiento aún mantiene distintos niveles de porcentajes en cuanto a la propiedad".

Según detalla el Ayuntamiento en un comunicado, en la reunión de trabajo se acordó iniciar un procedimiento de diagnóstico "caso a caso" del estado de los castilletes de la Barzola para evaluar su situación, así como las distintas fórmulas de intervención en coordinación con los propietarios privados en aquellos edificios en los que el Ayuntamiento aún mantiene una parte de la propiedad. Ese proceso será realizado por técnicos en el propio distrito manteniendo un contacto personalizado con cada uno de los propietarios de los bloques.

En estos momentos, un total de 74 de los edificios de la Barzola han presentado los informes de la Inspección Técnica de Edificios (ITE) en los cuales se han apreciado distintos tipos de daños, mientras que quedan 22 que aún no han planteado la ITE y por tanto no consta un informe sobre su estado. Durante los últimos años se han realizado intervenciones de distinto tipo especialmente cuando se han detectado en los informes técnicos daños de urgencia, "situación que no se ha producido en la mayor parte de los casos".

El objetivo en esta nueva fase del trabajo será evaluar uno a uno los edificios teniendo en cuenta los informes técnicos existentes así como aquellos inmuebles de los que no constan aún estos estudios, así como los distintos repartos de propiedad dado que los porcentajes del Ayuntamiento varían en función de cada inmueble.