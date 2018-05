A la caza de inversores

Un software para la customización de tablas de surf en puntos de venta, una empresa que ofrece servicios de agricultura de precisión, una pulsera inteligente dirigida a organizadores de grandes eventos, un software terapéutico para mejorar las habilidades comunicativas de personas con dislexia, afasia o autismo, un canal de venta on line de productos saludables y sostenibles o un proyecto de digitalización de guías turísticas. Éstas son las seis propuestas empresariales llevadas a cabo por universitarios andaluces que fueron ayer presentadas en la IV edición de InviertLab, un encuentro entre emprendedores e inversores organizado por el Foro de los Consejos Sociales de las Universidades Públicas de Andalucía y celebrado en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Sevilla.

"La misión de los consejos sociales es poner en contacto a la Universidad con la sociedad. Además, ayudamos a los jóvenes emprendedores universitarios a desarrollar sus proyectos empresariales, les acompañamos durante todo el proceso y les ayudamos a diseñar proyectos atractivos para conseguir captar la atención de los inversores", explica Prudencio Escamilla Tera, presidente del Consejo Social de la Universidad de Cádiz y presidente del Foro de los Consejos Sociales de las Universidades Públicas de Andalucía. "Cada universidad elige un proyecto y ayuda a su desarrollo. En esta edición sólo se presentarán seis porque hay tres proyectos que ya han encontrado inversores. En total se han celebrado más de 100 sesiones de trabajo y de tutorización".

En total se han presentado seis proyectos de seis universidades andaluzas

Escamilla estuvo acompañado por la presidenta del Consejo Social de la Universidad de Sevilla, Concepción Yoldi. "Las previsiones señalan que dos tercios de los nacidos hoy trabajarán en profesiones que aún no existen, y que en los próximos 15 ó 20 años, las profesiones más demandadas o bien no existen hoy o se están creando. Por ello, ya que no podemos darles a nuestros egresados formación en estas materias, debemos darles las herramientas que les permitan desenvolverse adecuadamente en estos entornos", manifestó Yoldi durante su intervención.

Cada grupo tuvo diez minutos para presentar sus respectivos proyectos a los más de 50 asistentes al acto, muchos de ellos inversores. El primero en romper el hielo fue Javier Canas, CEO de Bracelit, un proyecto ideado en la Universidad de Granada. Pese a su nerviosismo, claramente visible, Canas pudo exponer su proyecto tecnológico, un servicio de gestión y pago que pretende revolucionar la forma en la que se viven y organizan los eventos de hoy día.

"Yo soy la siguiente", confesaba también nerviosa Rosario González de la Torre, ex alumna de la Universidad de Cádiz e impulsora junto a Gonzalo Murillo del proyecto Click Surf. "Nuestro proyecto está en fase semilla. Llevamos seis meses desarrollando un software para lanzarlo al mercado. Con este encuentro esperamos encontrar un inversor para la puesta a punto de nuestro software dirigido a la customización de tablas de surf", comentó la joven emprendedora. "Se trata de que el cliente desde su casa, a través de internet, pueda diseñar su propia tabla de surf y, una vez que esté a su gusto, le dé al botón de comprar y en un plazo de unas dos o tres semanas, su fabricante le envíe su tabla de surf personalizada", añadía su compañero.

Tras la presentación, los inversores interesados solicitaron ponerse en contacto con algunos de estos emprendedores para conocer en profundidad sus proyectos.