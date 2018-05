Más de un centenar de jueces y fiscales se concentran para reclamar mejoras de la Justicia

Más de un centenar de jueces y fiscales de Sevilla se han concentrado este jueves frente al Palacio de Justicia, dentro de los paros parciales convocados por las siete asociaciones profesionales de jueces y fiscales para reclamar mejoras de la Justicia, y que tendrán su colofón con la manifestación convocada para el próximo 22 de mayo en los juzgados y tribunales de toda España.

El decano de los jueces de Sevilla, Francisco José Guerrero, ha presidido la concentración de jueces y fiscales, y ha explicado que se trata de una nueva jornada de movilizaciones y paros parciales convocado por la comisión interasociativa de jueces y fiscales debido a que el Ministerio de Justicia "sigue sin atender las demandas de la carrera judicial y fiscal".

Sobre el avance de las negociaciones con el Ministerio, Guerrero ha señalado que por el momento no tienen "ninguna noticia ni comunicación" de los representantes de las asociaciones.

Preguntado por las críticas del ministro de Justicia, Rafael Catalá, al juez que ha emitido el voto particular en la sentencia a los cinco jóvenes sevillanos de la Manada, el decano de los jueces de Sevilla ha dicho que no está "en absoluto de acuerdo" con las manifestaciones del titular de Justicia, dado que "no respeta el principio de división de poderes, ni el respeto institucional entre dichos poderes".

Guerrero consideró que el ministro "ha ido más allá de la crítica" cuando dijo que el magistrado de la Sección Segunda de la Audiencia de Navarra Ricardo Javier González tenía "un problema singular", y ha concluido diciendo que se trata de una "situación delicada que afrontarán con profesionalidad".