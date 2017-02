El ciclista, el samaritano y el escritor

Quedé con Federico Moccia en el hotel Alfonso XIII, el escenario elegido por Arturo Pérez-Reverte para iniciar la segunda parte de Falcó. El sobrino del escritor, Arturo de nombre balompédico, volvió a marcar el domingo con el Cartagena, líder del grupo cuarto de Segunda B. Los cartagineses han vuelto a ganar las guerras púnicas. Espero porque Moccia, que vende libros como rosquillas, está siendo entrevistado por Alejandro Luque, a quien junto a Juan José Téllez, presidente del jurado del concurso de Carnaval del Falla, y un servidor nos acogió como hijos adoptivos Jesús Hilario Tundidor en un congreso de escritores y periodistas en Granada. Mientras Belén primero y Elisa después le hacen las fotos a Federico Moccia en el patio central del hotel Alfonso XIII, el mismo rey que inauguró en Sevilla en mayo de 1904 el Museo de Bellas Artes, hablo con Alejandro. Encuentro entre entrevistadores. Va a reeditar su libro sobre Borges y Quiñones. El primero elogió la literatura del segundo. Alejandro Luque conoció a Federico Moccia en Roma. El escritor es de la Lazio y está muy contento porque su equipo derrotó al Inter de Milán.

El libro se titula Tres veces tú y tiene 815 páginas. La tarea de la traductora, Maribel Campmany, se convalida con los trabajos de Hércules. En la solapa se lee que "Tras A tres metros sobre el cielo y Tengo ganas de ti llega el desenlace de la historia de amor más grande de todos los tiempos". Una historia de amor de 815 páginas, un Ulises sin Joyce. Me despido del escritor al final de la entrevista y en la Puerta de Jerez, junto al Coliseo, dos chicas con traje de gitana, acompañadas a la guitarra y a las palmas, se cruzan por la voluntad en unas sevillanas que parecen una historia del libro de Moccia. Fue el gran éxito en el género de Los Rocieros en una de las Ferias de Ortiz Nuevo: "Si me enamoro algún día, me desenamoraré, para tener la alegría de enamorarme otra vez".

Carrillo Donaire se acercó al ciclista caído. Su padre era usuario diario del Metrocentro

¿Cuánto dura un enamoramiento? La pregunta se la llevan los viajeros del Metrocentro que procedente de Viapol busca el destino en la Plaza Nueva, donde hace años Federico Moccia formó un besamanos impresionante de incondicionales de su obra que buscaban una rúbrica, una foto, un garabato. En la novela, un niño que aporta misterio y enseña la línea tan fina que separa el culebrón de la tragedia griega, está feliz porque acaba de aprender a montar en bicicleta. Federico Moccia no ganará el Nobel de Literatura, pero por esa escena se merece ganar el Giro de Italia.

Van y vienen bicicletas por la Avenida de la Constitución. Un segundo puede convertir un despiste en una catástrofe. Los pasajeros aguardan al Metrocentro en la parada próxima a San Onofre, con el mendigo de guardia y los devotos de la Adoración Perpetua. El estruendo se escucha en la zona próxima a la entrada del Ayuntamiento, donde están con sus pancartas los que acusan al alcalde, Juan Espadas, de no cumplir sus promesas laborales. Una de las ruedas de la bicicleta ha quedado atrapada en el cruce de raíles y el joven, alto y fornido, ha dado con sus huesos en el suelo. Al momento lo socorren un hombre y una mujer. El samaritano es Juan Antonio Carrillo Donaire, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Loyola, hijo de Juan Antonio Carrillo Salcedo y de Matilde Donaire. Su padre, el prestigioso catedrático de Derecho Internacional y preceptor del Rey emérito cuando era Príncipe (la reina Sofía lo visitó en su casa de Los Remedios durante su convalecencia), era usuario del Metrocentro que pasa todos los días junto a la Fábrica de Tabacos, la Universidad Central de cuyo quinto centenario Carrillo Salcedo fue el comisario. El gesto de su hijo atendiendo al ciclista caído es la prueba de que hay cosas que sólo se enseñan en casa, que van de familia. La bondad no se dispensa en farmacias.

Fue providencial. Treinta segundos después de la caída llegaba el Metrocentro y los viajeros salían como si nada. Federico Moccia seguía concediendo entrevistas con una intérprete simultánea digna de aplauso. Los ciclistas le recordarían al Ladrón de bicicletas de Vittorio de Sica.