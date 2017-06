El cigarrillo electrónico continúa incrementando su popularidad

El cigarrillo electrónico no para de crecer en popularidad, este popular accesorio ha llegado para quedarse y el vapeo, como se conoce al consumo de cigarrillos electrónicos es un término que ya utilizamos en nuestro día a día. Si bien es cierto que en un determinado momento se vivió una auténtica época de boom en lo que a proliferación de tiendas de cigarrillos electrónicos se refiere, hoy en día la situación ya se ha estabilizado en lo que a oferta y demanda se refiere y la popularidad del cigarrillo electrónico sigue aumentando.El cigarrillo electrónico se ha convertido en compañero inseparable y opción favorita para muchos ex-fumadores que han decidido comenzar a vapear y dejar atrás el cigarrillo tradicional para pasarse a una fórmula mucho más saludable y cómoda.

Comodidad para los vapeadores

Si en los últimos años hemos visto como la legislación ponía un cerco muy estrecho al consumo de los cigarrillos tradicionales, para los vapeadores, consumidores de cigarrillo electrónico han ido viendo todo lo contrario, cada vez cuentan con más facilidades para vapear. Por ejemplo se ha considerado a los cigarrillos electrónicos como un aparato electrónico válido para llevar en la cabina de un avión por lo que podremos llevarlo con nosotros sin necesidad de facturarlo.Además, resulta muy cómodo para un vapeador adquirir las últimas novedades, recargas y líquidos para vapear a través de tiendas online como Vapo, que permiten que cómodamente desde casa y en tan solo unos cuantos clics el usuario pueda hacer su pedido y recibir en un breve periodo de tiempo su pedido cómodamente en casa sin tener que acudir a ningún estanco ni otro tipo de centro.

Beneficioso para la salud de los fumadores

Otra de las ventajas para los vapeadores frente a los fumadores tradicionales, es que recientes estudios han confirmado diferentes beneficios para la salud para los vapeadores frente a los consumidores tradicionales de tabaco.Por ejemplo, según un reciente estudio, se ha indicado que con los vapeadores, los consumidores de cigarrillos electrónicos no corren riesgo de contraer cáncer por el consumo de este tipo de aparatos. Otro elemento importante a destacar en materia de salud es que el uso y consumo de los cigarrillos electrónicos no produce humo, de esta forma se evita la posibilidad de aspirar elementos potencialmente nocivos y tóxicos para el ser humano. De esta forma se reduce notablemente los potenciales riesgos asociados al consumo de cigarrillos tradicionales, se estima, según un estudio de la Oficina de Salud Pública de Inglaterra, que se reduce en aproximadamente un 95% la exposición a todos esos elementos nocivos que se generan durante la combustión de un cigarrillo tradicional.Cuando estamos hablando de salud sin duda es importante prestar atención y echarle un buen vistazo a lo que estamos consumiendo, una de las principales ventajas del cigarrillo electrónico frente al cigarrillo tradicional es precisamente esta, y podríamos decir que los estudios que analizan los beneficios de este tipo de cigarrillos frente a los tradicionales no han hecho nada más que comenzar ya que se trata de una tendencia nueva en el mercado cuya popularidad seguirá creciendo.