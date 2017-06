El colapso de la 'influencer'

Una cola que llegaba hasta la mitad de la calle Rioja. Y es que todos los días no tiene uno la oportunidad de saludar y hacerse una foto con Dulceida. ¿Y quién es esa? Se preguntaban muchos de los transeúntes que trataban de avanzar a duras penas por una colapsada calle Velázquez. Pues una bloguera de moda que, por lo visto ayer por la tarde, levanta verdaderas pasiones entre los más jóvenes. Tanto ellos como ellas.

Aida Domenech, que es como se llama la bloguera de moda que cotiza al alza, referencia de muchos jóvenes como se puede comprobar en la fotografía que acompaña estas líneas, acudió a la tienda que una marca de ropa interior y moda de baño italiana, de la que es embajadora, tiene en plena milla de oro del comercio sevillano. No, las colas no eran porque hubiera ofertas o un afamado escritor firmando su último best seller en la contigua Casa del Libro, sino para conocer a la influencer del momento. ¿Y qué es eso? Pues una persona que cuenta con cierta credibilidad sobre un tema concreto y a través de las redes sociales es capaz de crear opinión y hacer que las personas pasen a la acción sobre un tema concreto.

Ramos de flores, banderas del arcoíris (Dulceida se casó el pasado año con su chica, Alba Paul), gritos de ¡Aida guapa!, fueron una constante durante las más de dos horas que la joven estuvo saludando a los fans que hicieron cola estoicamente. Las fotos se contaron por centenares, otra cosa será que la firma de la que es imagen esta influencer haya podido rentabilizar el evento con la venta de las nuevas prendas de baño y lencería de su última colección. Que es de lo que se trataba.