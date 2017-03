Cuatro colegios pierden el concierto para los niños de tres años

El proceso de escolarización que comenzó este miércoles se inició con cuatro conciertos menos para niños de tres años, edad con la que se garantiza una plaza en un colegio. La delegada territorial de Educación, María Francisca Aparicio, ha dado a conocer hoy la oferta pública de la Junta para esta provincia de cara al próximo curso. En total, serán 21.125 puestos escolares de nuevo ingreso los que queden a disposición de los padres durante el mes de marzo para que sean solicitados.

En los centros públicos, y al contrario de lo que ocurrió el año pasado, cuando se perdieron 55 aulas por la bajada de la natalidad, este año no se suprimirá ninguna unidad. No sucede así con los concertados. Finalmente serán cuatro unidades de Infantil de tres años las que se eliminen. Tres de ellas, y en función de lo anunciado por la Consejería de Educación a finales de febrero, son de centros diferenciados, es decir, aquéllos que no mezclan en sus aulas a alumnos de distinto sexo. Los afectados son Altair, Ribamar (ambos del Opus Dei) y Ángela Guerrero (de las Hermanas de la Cruz). El cuarto colegio es El Trébol, una escuela de Nervión que sólo ofrece el segundo ciclo de Infantil. El concierto en este centro se quedará reducido a un aula mixta donde se mezclarán niños de tres y cuatro años.

Si a las unidades de nuevo ingreso se añaden las de comienzo de cada etapa (como primero de Primaria, de Secundario, Bachillerato y FP), el número total de aulas concertadas que se pierden asciende a 27 y afecta a siete centros (El Trébol y las seis escuelas diferenciadas de toda la provincia).

En la presentación de la escolarización en Sevilla, la delegada territorial de Educación también informó de que la parcela prevista junto a los Jardines del Valle para construir un nuevo colegio en el casco antiguo hispalense ya cuenta con la declaración de uso educativo. Ahora se procederá a licitar el proyecto de construcción, unas obras que no podrán comenzar antes de año y medio, periodo en el que dicho solar cuenta con la autorización para funcionar como párking.