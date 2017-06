El centro comercial Palmas Altas logra la autorización ambiental

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía ha concedido la autorización ambiental unificada abreviada solicitada por la promotora Lar España para instalar en Palmas Altas un centro comercial y de ocio.

El edificio del centro comercial tiene una superficie computable de edificabilidad de 59.900 metros cuadrados. El proyecto se resuelve en dos plantas sobre rasante y una bajorrasante dedicada a aparcamientos.

La administración concluye que "a la vista de la documentación técnica aportada, informes posteriores y sectoriales, así como el planteamiento de medidas correctoras y protectoras la actuación es ambientalmente viable en el emplazamiento en el que se localiza, siempre y cuando se cumplan las especificaciones indicadas en el proyecto de ejecución, en el Estudio de Impacto Ambiental y en el condicionado general y técnico de la presente resolución". La autorización caducará si elpromotor no comienza las obras en el plazo de cuatro años, aunque cabe una prórroga de dos años si lo solicita a tiempo y no efectúa cambios esenciales en el proyecto. En la autorización se deja claro que la instalación del nuevo centro comercial no afectará acústicamente a su entorno más cercano porque los valores de emisión de ruidos están dentro de la norma. Sí obliga a una serie de medidas correctoras en materia de ruidos, como ya adelantó este periódico el pasado 20 de febrero, sobre la maquinaria del centro comercial. En materia de tráfico (como adelantó este periódico el 11 de febrero) la promotora construirá sobre la Avenida de la Raza un carril de incorporación directo desde la SE-30 que conecta con el centro comercial mediante un paso inferior bajo la rotonda Sur y más medidas.