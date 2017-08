Los comerciantes de Los Bermejales se quejan de la tasa del mercadillo

Los comerciantes de Los Bermejales se quejan de la tasa "impuesta" por el Ayuntamiento de Sevilla para la celebración del mercadillo artesanal que tiene lugar el primer y tercer domingo de cada mes y piden un mayor apoyo por parte del gobierno local a su labor "dinamizadora del barrio".

Según el presidente de la asociación de comerciantes de la zona, Acoprober, José Manuel Mira, desde hace unos siete años, la entidad organiza diferentes mercadillos "de arte y diseño" en la avenida de Finlandia y Alemania. Sin embargo, durante "los cuatro años del mandato del Partido Popular" no tuvieron que abonar ninguna tasa. "No entendemos por qué antes no pagábamos y ahora sí", comenta. "Se exponen manualidades y los comerciantes de la zona sacan sus mesas con sus productos. En total acuden entre 25 y 30 participantes. Es una manera de dinamizar el barrio y atraer a los ciudadanos hasta aquí", afirma Mira. "Somos una asociación sin ánimo de lucro y pagar esta tasa nos supone una gran carga y esfuerzo".

José Manuel Mira asegura que la asociación ha recibido recientemente un recibo de unos 600 euros por los mercadillos que organizaron en 2015 en la avenida Finlandia, Alemania y Los Andes. Desde el pasado año, además, deben pagar una cuota de unos 30 euros por cada muestra que celebren.

El Ayuntamiento de Sevilla explica que el pasado mes de junio se aprobó en el Pleno municipal por unanimidad la regularización definitiva de los mercadillos ambulantes de la ciudad, conforme a la ordenanza de 2014. Tras la última modificación, a los mercadillos se les impone la tasa correspondiente por ocupación de la vía pública. En el caso de Los Bermejales, no obstante, el gobierno local asegura que se le aplica una bonificación del 30%.

Los comerciantes no consideran este descuento suficiente y piden un mayor apoyo. "Nos estamos planteando no celebrar más mercadillos a partir de septiembre", asegura Mira, que recuerda que este evento cuenta con cierta "relevancia", ya que ha sido visitado por diplomáticos como el embajador de Finlandia, Markku Keinäne, y los cónsules de Suecia, Noruega y Alemania.