Los comercios de alimentación y perfumería se modernizan

La federación de comercios de alimentación, droguería y perfumería de Sevilla (Feicase), que agrupa a 250 establecimientos entre la capital y la provincia, ha dado el salto a la modernización digital con el proyecto #ComprarEnSevilla, que acerca al potencial cliente toda la oferta de las empresas del sector a través de una nueva web y una aplicación para teléfonos móviles con rutas que combinan el turismo con las compras. Feicase, además, se ha renovado por dentro (con servicios gratis para sus asociados de asesoramiento jurídico, agencia de comunicación, consultoría de formación) y por fuera (con una nueva imagen y en redes sociales).

Su presidente Manuel Barea defendió con convicción que espera que esta modernización y renovación traiga la ansiada diferencia de sus comercios frente a la competencia. "Creemos firmemente en el futuro de Sevilla y eso va ligado a la competitividad", afirmó Barea en el acto de presentación celebrado en el salón de actos de Caja Rural del Sur.

"Es el proyecto más ilusionante de nuestra historia", señaló Jorge Parody, el asesor técnico de Feicase que ha diseñado este cambio radical con el que los socios que lo deseen podrán vender sus productos en cualquier parte del mundo a los 3.000 millones de personas que hay en la red. "Se os han acabado las excusas para adaptaros a esa digitalización. Si no lo hacéis es porque no queréis subiros al carro. Es una inversión, no un gasto", advirtió Parody a los empresarios presentes.

El Ayuntamiento de Sevilla ha contribuido a esta modernización. La delegada de Economía y Comercio, Carmen Castreño, reconoció que "queda mucho por hacer para romper la brecha digital" pero anunció que "el Ayuntamiento va a seguir invirtiendo en el comercio de Sevilla" y que en 2017 destinará 600.000 euros en ayudas y subvenciones.