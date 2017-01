La nueva comisaría del Distrito Sur, una buena noticia

El Distrito Sur va a tener una nueva comisaría después de doce años de proyectos, negociaciones, aplazamientos y mucha paciencia por parte de los vecinos y eso, sin lugar a duda alguna, es una buena noticia para Sevilla. Dicen que sólo hay una cosa mejor que recibir buenas noticias, que es dar buenas noticias, y en ese sentido me siento muy orgulloso de formar parte del Gobierno de España que va a hacer posible este paso adelante. Y es que esta comisaría va a prestar servicio a 120.000 sevillanos que viven en el Polígono Sur, el Porvenir, Los Bermejales, Bellavista, Bami o La Palmera, por citar algunos de los barrios que verán considerablemente mejorada su seguridad gracias a esta nueva infraestructura.

Aún no está confirmada la fecha de inicio de las obras, pero la estimación es que comiencen a finales de este mismo año, una vez que finalice la actualización del proyecto de ejecución de la obra y salga a licitación. Serán necesarios 5,5 millones de euros de inversión y 18 meses de trabajo para que la ansiada comisaría pase de ser un largo deseo a una feliz realidad. Sólo entonces podrá decirse que el Gobierno de España ha cumplido con los vecinos del Distrito Sur.

Pedirles disculpas por el retraso en dar respuesta a sus necesidadesEs la ubicación idónea según los informes técnicos de especialistas en seguridad ciudadana

Lo primero que hay que hacer, por tanto, es darles las gracias por su paciencia y pedirles disculpas por el retraso en dar respuesta a sus necesidades y expectativas en nombre de todos los gobiernos que han intentado lograrlo desde que en 2005, hace doce años ya, se firmara el convenio entre el Ayuntamiento y el Estado para la construcción de la comisaría. Pero, sobre todo, hay que congratularse y compartir la alegría de los sevillanos que residen en esa zona de la ciudad, porque sólo aquel que construye el futuro está legitimado para juzgar el pasado.

Soy plenamente consciente de que tras el anuncio de la inminente construcción de la comisaría han surgido algunas voces discrepantes con su ubicación. Quien me conoce sabe que nunca me he caracterizado por ser autocomplaciente, por lo que no sólo acepto las críticas, sino que las considero sanas y necesarias para crecer y mejorar. Pero lo justo es disponer de toda la información antes de realizar juicios de valor y, una vez que se van a hacer, es necesario dejar al margen las posturas predeterminadas y los intereses particulares, que siempre deben estar supeditados a los generales. Y mucho más cuando hablamos de servidores públicos.

A lo largo de mi trayectoria profesional he desempeñado diferentes puestos de responsabilidad, cada uno con sus características y necesidades peculiares, pero en todos ellos siempre me he guiado por una máxima común: confiar en el criterio de los expertos en cada materia y seguir al pie de la letra las recomendaciones técnicas, que deben prevalecer sobre las visiones políticas.

Y, en ese sentido, la conclusión es nítida e incontestable. La ubicación idónea para la comisaría del Distrito Sur es la de la parcela de la calle Manuel Laffon, porque así lo afirman de manera indubitada todos los informes técnicos elaborados por los especialistas en la seguridad ciudadana. Porque han sido criterios técnicos y profesionales, y en ningún caso políticos, los que han determinado cuál es el mejor terreno en el que se debe construir. Porque jamás me he planteado en ningún caso ni en ningún momento que no fuera así, ni tampoco lo hubiera permitido.

Y los técnicos certifican, después de haber sido analizadas las ventajas y desventajas de las diferentes localizaciones, que el solar de la calle Manuel Laffon es el mejor lugar posible para albergar la comisaría porque reúne las condiciones óptimas para ello. Y lo es no sólo para la operatividad policial, sino también para la accesibilidad y proximidad del ciudadano. Porque se trata, en definitiva, de una ubicación pensada fundamentalmente para favorecer y facilitar la vida al ciudadano, ya que aglutina las ventajas de estar justo en el centro del Distrito Sur, disponer de buenas vías de acceso y encontrarse junto al apeadero de Renfe de Virgen del Rocío, lo que facilita enormemente que todos los ciudadanos del Distrito puedan acudir con comodidad a la comisaría para realizar sus trámites de denuncias, expedición y renovación de documentos de identidad, pasaportes y tarjetas de extranjeros. Y, por todo ello, esa ha sido la elección.

Puedo entender las pretensiones o legítimas aspiraciones de los vecinos del Polígono Sur, un barrio que tiene además unas necesidades especiales, pero la obligación de las administraciones es perseguir el interés general. Lo que resulta menos comprensible es la opinión de aquellos que, pese a desempeñar responsabilidades públicas, pretenden obviar o menospreciar el criterio técnico de los especialistas y olvidar el pasado, porque en el convenio firmado en 2005 para la construcción de la comisaría era ésta la ubicación que se contemplaba.

Por eso, creo con firmeza que, respetando todas las opiniones, lo que toca ahora es alegrarse de la buena noticia, seguir trabajando para acortar los plazos al máximo y mejorar el proyecto en lo posible, pero siempre guiándose por los criterios técnicos. Porque el pesimista se queja del viento, el optimista espera que cambie y el realista ajusta las velas.