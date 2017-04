La concesión de la autopista no se va a prorrogar, confirma el ministro

La concesión de la autopista de peaje entre Cádiz y Sevilla no se va a prorrogar cuando venza el contrato a mediados del año 2019. Así lo ha confirmado el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, en un encuentro que ha mantenido esta mañana en Sevilla. Ni esta concesión ni ninguna otra de las que vencen en España a lo largo de los próximo años tendrán más prórrogas. De este modo, el Ministerio de Fomento asumirá la gestión y el mantenimiento de esta autopista que fue inaugurándose por tramos en la década de los años setenta del siglo pasado. No obstante, hay un matiz que el tiempo dirá si es importante o no e, incluso, si es contundente: Fomento tendrá que abordar en un plan cuáles son sus planes de futuro sobre las grandes vías en España, toda vez que además de la AP-4, recibirá otras cuatro autopista, una en el norte y las otras tres en el Mediterráneo catalán y valenciano.

En el fondo, lo que le surge al Ministerio es un problema para financiar el mantenimiento de estas carreteras que pasarán a ser de titularidad estatal o de las comunidades, en el caso de que sean solicitadas. Esta es la única duda que se debe resolver en los próximos meses. No obstante, el ministro descartó cualquier peaje en la sombra.

La concesión de la autopista de Cádiz a Sevilla, una de las más antiguas del país, debió acabarse en el año 1993, pero a partir de ahí, diversos Gobiernos centrales, tanto del PSOE como del PP, la han venido prorrogando. Sólo se quitó en peaje a la altura de Jerez (queda el de Las Cabezas), pero se hizo a base del presupuesto de la Junta; en la actualidad, el Gobierno andaluz aún paga una cuota anual a la concesionaria por haber eliminado esta barrera.

Recientemente, el presidente de Abertis, Salvador Alemany, explicó que su concesionaria ya se ha resignado al fin de la concesión debido a que la presión social empuja a los partidos a no conceder más prórrogas. Así lo indicó tras la junta de accionistas de esta compañía que se celebró hace unos meses. El peaje de Cádiz a Sevilla tiene un precio actual de 7,2 euros para los turismos y es la única carretera de doble vía que une a ambas capitales.

Las autopistas de peaje que tendrán un trato diferente son las radiales del entorno de Madrid, ya que serán asumidas por el Estado como consecuencia de la quiebra del negocio, no del fin de la concesión. Estas sí se sacarán a concurso después de un período de gestión pública.