Del 'concordato' al pleno

Hoy hay pleno "y nos podemos decir de todo", en palabras de uno de ellos, pero ayer hubo concordia con aromas de concordato entre los concejales Juan Carlos Cabrera (PSOE), Rafael Belmonte (PP) y Francisco Moraga (Ciudadanos). Los tres, que se reconocen públicamente cristianos, participaron en una mesa redonda sobre El compromiso político de los cristianos organizada por el Seminario de Estudios Laicales Miguel Mañara.

Cuando Belmonte llegó al gobierno municipal, el Papa era Benedicto XVI. Cuando lo hizo Cabrera, estaba el papa Francisco. De Ratzinger a Bergoglio, de un alemán a un argentino, ambos fundamentales en la introducción que marcó Francisco Fuentes Alcántara, subdirector de la Fundación Pablo VI. Este sacerdote y teólogo habló de los populismos, que aprovecharon el vacío ético para vender utopías políticas y la crisis para rentabilizar la frustración y el resentimiento.

Moraga, Cabrera y Belmonte compartieron la oración inicial con Enrique Belloso, Montserrat Capela y María del Carmen Azaustre. Seguridad y Movilidad son con Fiestas Mayores las competencias de Cabrera, y las cualidades que deben adornar a un cristiano: firme en sus convicciones, sensible a los cambios.

Al delegado la fe se la inculcaron sus padres "de chiquitito". En el caso de Moraga, hijo de padre ateo y madre "muy católica", los valores que defiende en política los asumió en su paso por los Salesianos, que aprovechó para reivindicar el derecho a la elección de la educación para los hijos que ponen en duda "los adalides de las libertades"; la escuela de fe de Belmonte fue el Servicio de Asistencia Religiosa de la Universidad cuando lo dirigía Juan del Río, actual capellán castrense.

Tres munícipes católicos, "se nos ve venir a lo lejos", en palabras de Belmonte, a los que también les une su formación jurídica en la Universidad. Pero ayer en el Seminario no se habló nada de Derecho Canónico. Del público, intervino la madre de Beltrán Pérez, también concejal del PP; un médico y un joven ingeniero que con su bebé en brazos daba las gracias a Dios por no votar a ninguno de los tres partidos presentes en la mesa por no encajar en su concepto del cristianismo la valla de Melilla, el cambio climático ni la reforma laboral.

Cabrera defendió la separación de ideales políticos y libertad de conciencia. Belmonte dijo del cristiano que es "un agente transformador de la realidad" que debe tender puentes con las reglas de la esgrima. Moraga sufrió el doble estigma de trabajar en la banca y la política y dice de su actual cometido que "los políticos estamos para solucionar problemas, no para generarlos".

Belloso se comprometió a proyectar en una futura sesión la película El colibrí, dirigida por Francisco Campos Barba, que intervino desde el público y habló de ese proyecto donde el ex ministro Jorge Fernández Díaz cuenta su descubrimiento de la fe en Las Vegas. Hoy hay Pleno municipal, pero a Cabrera, Belmonte y Moraga les unen las Buenaventuranzas y el Credo. "¿Ustedes como cristianos cómo los votáis?", interpeló el ingeniero, como el Cristo de Palacagüina.