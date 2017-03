Cinco consejos para preparar tu entrevista de trabajo en inglés

Ya sea porque quieres trabajar en el extranjero o para una empresa internacional, es casi seguro que tendrás que hacer una entrevista en inglés. Al igual que en español, meter la pata en la entrevista se debe casi siempre a la falta de preparación y los nervios, por lo que debes prepárate a conciencia.

En este artículo te daremos algunos consejos para que no te pillen desprevenido en tu entrevista en inglés.

1. La información es poder, úsala

Infórmate tan bien como puedas sobre la empresa y el puesto, estudia el vocabulario relativo a la actividad para asegurarte de que te podrás expresar con soltura. Esto también va por tu currículum. Aunque parezca obvio, tienes que conocértelo como la palma de tu mano y saber hablar de todo lo que has hecho ¡imagínate que desastre si no sabes explicar que hacías en tu anterior trabajo!

2. Domina el vocabulario de la entrevista de trabajo y exprésate de manera formal

Recuerda que estás en un escenario formal. Usa un lenguaje claro y sencillo, pero adecuado a la situación. Aquí te dejo algunas expresiones que te serán de utilidad.Thank you for receiving me, Mr/Ms……years ago/ last year, I finished my bachelor degree/master/… in… At my last job I worked in the …area. In this position I had the opportunity no only to…but also… / My responsibilities included…

I look forward to working in a company in which I can…/ learn more about…Although I have no former experience, I am enthusiastic about…/ I am a fast learner.

También te serán útiles términos como experience, education, achievement, goal, effective, customer oriented…y cualquier adjetivo con el que te quieras describir.

3. Ensaya

Pídele a alguien que te ayude a practicar para la entrevista. Si tienes algún nativo a mano, mejor que mejor, pero incluso si tu ayudante no tiene un gran nivel en inglés, le puedes preparar unas preguntas para que te las haga. También te recomiendo que te grabes hablando en inglés. Sí, da mucha vergüenza, pero te será de gran ayuda para saber cómo te desenvuelves y corregir tu pronunciación, muletillas o tics.

4. Prepárate las preguntas típicas

Aunque no te las formulen exactamente igual, hay una serie de preguntas que tendrás que responder sí o sí en cualquier entrevista.

Algunas son:

What are your career goals for the next five years?

What are your strengths? / What are your weaknesses?

Why do you want to work for our company?

Why did you leave your last job?

Tell me about yourself

Puedes buscar en google common job interview questions y encontrarás muchas más.

Cerciórate de que sabes responderlas todas, pero no caigas en el error de aprenderte las respuestas de memoria. Se notará, te lo aseguro.

5. Qué hacer cuando no entiendes qué te han dicho

Es el momento fatídico que has estado temiendo desde que te llamaron para la entrevista, pero ¡tranquilo!, solo tienes que pedir que te lo repitan. Para ello, puedes usar fórmulas como las siguientes:

Could you please repeat that?

Sorry, I didn’t catch that, could you repeat the question, please?

If I am correct, you would like to know if…., is that correct? (¡Esta además te da tiempo extra para pensar en la respuesta!)

En caso de que entiendas la pregunta, pero no sepas responderla, puedes decir algo como that’s an interesting question, but I am afraid I would need to do some research to give you a good answer- y salir del paso. Siempre es preferible ser sincero a decir algo que no tiene nada que ver.

Al principio te costará, pero ya verás que con la práctica cada vez tendrás más soltura. Nadie te puede asegurar que consigas el puesto, pero si sigues estos consejos, irás a la entrevista con mayor seguridad. Ahora solo depende de ti.

Puedes acceder a más consejos gratuitos para enfrentarte a nuevos retos profesionales en inglés en nuestro blog.

Y si necesitas hablar inglés visita nuestra academia de inglés en Sevilla.

¡Mucha suerte!