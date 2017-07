El coste de la sombra en el Arias Montano

El alcalde ya adelantó a principios de mayo que la licitación de los trabajos en el Arias Montano no estaría hasta el verano. Este anuncio causó el molestar de los padres del colegio, que consideraron que Espadas no cumplió la palabra dada el año pasado, cuando aseguró que la obra se incluiría en los presupuestos de 2017. El enojo llevó a convocar nuevas protestas -con sombrillas y ropa de baño incluidas- como las que se organizaron en la primavera de 2016.

Este documento también recuerda que el colegio está catalogado con un grado de protección C del catálogo periférico de la Gerencia de Urbanismo. Dicha calificación ha obligado a que el proyecto sea llevado a la Comisión Local de Patrimonio, que ha dado el visto bueno a la ejecución de los trabajos.

Esta situación se ha convertido en un auténtico problema en muchos colegios, que no cuentan con instalaciones adaptadas a las altas temperaturas que sufren en la ciudad hispalense a partir de la primavera y hasta bien entrado el otoño. La solución va más allá de contar con aire acondicionado, ya que en bastantes ocasiones se trata de infraestructuras educativas muy antiguas y sin los materiales necesarios para combatir el calor. Un claro ejemplo de este déficit es el Colegio Arias Montano, donde los alumnos pasan el recreo a pleno sol, con escasísima sombra.

Más de 100.000 euros. Éste es el presupuesto de una de las más grandes obras que acometerá el gobierno de Espadas en materia de colegios. Se trata de la cubierta para dotar de sombra al CEIP Arias Montano, en el Distrito Macarena, unos trabajos demandados desde hace años por la comunidad educativa de este centro, que ha protagonizado numerosas manifestaciones para que se haga realidad. El Ayuntamiento ya ha licitado el proyecto, tras reunirse el pasado viernes la delegada de Edificios Municipales, Adela Castaño, y la de dicho distrito, Clara Macías, con la asociación de padres (AMPA) de los alumnos que estudian en este colegio para presentarles la propuesta. Se prevé que el proyecto se adjudique durante el verano. Aún no hay fecha para el inicio de los trabajos, que tienen un plazo de ejecución de dos meses.

Inundaciones continuas en el Colegio García Lorca

La portavoz adjunta de Participa Sevilla en el Ayuntamiento hispalense, Cristina Honorato, lamentó ayer las "graves inundaciones y filtraciones" que sufre el CEIP García Lorca tras realizar una visita a este colegio del barrio de San Jerónimo, dentro de la campaña Repara en Tu Cole. "El García Lorca reúne la gran mayoría de las demandas que todos los colegios sevillanos tienen, por lo que es un centro en el que se puede comprobar el poco interés municipal por lograr una escuela pública y de calidad", lamentó Honorato. La edil recalcó que en este colegio existen barreras arquitectónicas, hay problemas con la limpieza, ya que no existen limpiadores de mañana, y sufren continuos incidentes por la falta de mantenimiento. "Hace ya casi dos años que el gobierno de Espadas se había comprometido a poner fin a estos problemas en los centros educativos, pero ahí siguen", apuntó Honorato, quien también comprobó cómo en este colegio se sufren "temperaturas extremas" durante estos días estivales. La concejal aseguró que "lo que no esperaba encontrarse" en este centro era un sótano "repleto de filtraciones e inundado" por el "mal estado" de las cañerías. "Es impresentable que este problema exista desde hace años y el Ayuntamiento no le haya encontrado solución", criticó.