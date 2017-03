“Estaría mejor en casa, pero bien atendido”

“Mi hijo estaría mejor en casa, si recibiera la asistencia que necesita, de personal preparado ”. María José, natural de Almedinilla (Córdoba), madre de Daniel, vive en el Hospital Infantil Virgen del Rocío, para atender en cuerpo y alma a su hijo de 16 años, que afronta los últimos días de vida.

“Es muy complicado, tengo otra hija, que está en Córdoba, lo está pasando muy mal. Lo ideal sería estar en casa con mi hijo, pero recibiendo la atención que necesita. Mi pueblo está a 30 kilómetros del hospital más cercano. Cuando tuvo la recaída y nos explicaron que ya no había tratamiento posible, a mi hijo, al principio, le atendió un equipo de cuidados paliativos adultos a domicilio que nos corresponde en Córdoba, pero no me resolvieron los problemas. No recibió la atención que realmente necesita”, explica esta madre con una entereza encomiable.

Daniel tuvo que esperar un mes hasta recibir la primera visita del equipo de cuidados paliativos de adultos de su zona. Los problemas o las crisis no surgen sólo de 8:00 a 15:00; es más, con gran frecuencia suceden de noche o en la madrugada. María José hace una breve pausa durante la entrevista para comprobar un monitor, que comienza, de repente a emitir un suave sonido, casi imperceptible. Madre y enfermera. Su hijo permanece sedado en la habitación para burlar al dolor, y recibe todo el cariño y atención de sus padres. Pero en su propio hogar todo sería mucho más fácil para su familia.

“Siempre he trabajado pero tuve que dejar de trabajar para dedicarme a mi hijo”, recuerda su madre. Todo el peso económico familiar recae en el padre. La lucha por la vida en esta familia comenzó cuando Daniel apenas tenía siete meses. Le diagnosticaron un tumor cerebral. Permaneció un mes ingresado en el Hospital Reina Sofía de Córdoba, y posteriormente fue derivado al Hospital Infantil Virgen del Rocío.

Durante su infancia ha recibido tratamientos agresivos para combatir al tumor, quimioterapia y radioterapia. Mejoró, pero tuvo recaídas y a los tres años le repitieron la quimioterapia y la radioterapia. A partir de 2009 la enfermedad le dio una tregua. Vivió una vida normal durante unos años, pese a la discapacidad, las lesiones del tumor, y los efectos de los tratamientos. En verano de 2016 sufrió una recaída. Los tratamientos se han agotado para Daniel. Necesita cuidados paliativos especializados; y su familia, todo el apoyo posible.