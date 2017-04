El decálogo propuesto por cuatro bufetes en su personación

El decálogo presentado por los cuatro bufetes de abogados y el colegio de aparejadores en relación con su personación en la causa en la que se investigan los incidentes de la Madrugada es el siguiente:

1. Representar y defender gratuitamente a todos los perjudicados que han sido víctimas de los incidentes de la pasada madrugada del Viernes Santo, prestándoles la debida asistencia profesional. Esa asistencia consistirá en el ejercicio de acciones penales, personándonos en nombre de esas personas como acusación particular y reclamando por los daños y perjuicios sufridos, tanto físicos, morales y materiales.2. Procurar defender nuestro sentimientos religiosos frente a quienes se creen que gozan de impunidad para poder ofenderlos, incluso valiéndose no sólo de agresiones verbales sino también, de la violencia física.3. Intervenir en la Instrucción para depurar todas las responsabilidades que se puedan derivar de lo sucedido, empezando por los autores materiales conocidos y siguiendo con la investigación para encontrar a otros responsables y sin descartar también posibles autores intelectuales y promotores de esa actuación.4. Conocer si se ha tratado de una actuación coordinada y planificada y no una mera actuación aislada de personas sin escrúpulos, simples gamberros o delincuentes comunes.5. Conocer en la medida de lo posible todo lo sucedido, para lo cual se propondrá en la instrucción toda la prueba que pueda ser conducente a dicho esclarecimiento.6. Procurar evitar que se vuelvan a repetir incidentes semejantes en las Semanas Santas del futuro, garantizando a las Cofradías de la Madrugada y a todos los sevillanos que puedan disfrutar en ese clima de paz, recogimiento y fervor, en una noche tan especial y única para Sevilla.7. No pasar por alto y que no se dé la debida importancia a lo sucedido. Una cosa es no crear alarma social y otra que no se dé la respuesta adecuada, contundente y proporcional a unos actos que han generado el pánico y terror en las calles de Sevilla.8. Recabar el apoyo de todos los medios con los que cuente la Administración de Justicia y los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, en la búsqueda de esa verdad.9. Incentivar, a través de ese conocimiento, que para años venideros se adopten medidas de seguridad, e incluso si caben más ajustadas a la situación y riesgo real, al que se enfrenta la Semana Santa sevillana.10. Promover el orgullo, a través del ejercicio de acciones legales, de sentirse cofrade y amante de la Semana Santa, en toda su máxima expresión.