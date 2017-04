"Como decía Picasso, un cuadro no se acaba nunca"

SE fue a Madrid con sus inventos y quiere volver a Sevilla con sus poetas, siete de ellos premios nacionales de Literatura. El Museo de los Poetas Andaluces es el sueño de Manuel Delgado Pereira (Sevilla, 1934), alma de exiliado.

-Su obra de la Constitución es un cuadro micénico.

-Me llevé veinte años pintando la Constitución; como decía Picasso, ese andaluz que era un burro de carga y de sabiduría, un cuadro no se termina nunca.

-¿Dónde vieron el cuadro?

-Estuvo en el colegio mayor San Juan Evangelista, el famoso Johnny, hasta que lo cerraron.

-Entre los poetas, aparece el nombre de Adolfo Suárez...

-Lo suyo fue poesía pura. Yo había criticado mucho a Suárez y le mandé una carta pidiéndole perdón, me demostró que era más de izquierdas que Felipe González. Me respondió con una carta que guardo como una reliqiuia. Le hice dos carteles para la campaña del CDS. Propuse llamar al aeropuerto de Barajas Adolfo Suárez, pero Aena me pisó la iniciativa.

-Suárez, Felipe... ¿Ha conocido a más presidentes?

-Mi cuadro de la Constitución estaba en la sala de visitas de Rajoy cuando estaba en la oposición. Cuando llegó a la Moncloa, se olvidó de él y ha colocado unos cuadros abstractos. Hace dos meses quité a Rajoy del catálogo.

-¿Quiénes son los siete magníficos de su museo de poetas?

-Rafael Montesinos, Alfonso Canales, Francisco Garfias, Luis Jiménez Martos, Rafael Guillén, Fernando Quiñones y Antonio Hernández. ¿Quién da más?

-¿Cómo se hace poeta pintor?

-De niño empecé a escribirle a una muchachita del barrio de Santa Catalina.

-¿En qué Sevilla nació?

-Soy de la Puerta de Jerez. Nací en la calle San Gregorio, frente por frente del palacio de Yanduri donde nació el poeta Vicente Aleixandre. Fui una vez a verlo a su casa de Madrid; su secretaria me dijo que no recibía a nadie, pero en las escaleras me crucé con mi amigo Carlos Bousoño, que me llevó con el poeta. Le hablé de una estatua para el museo que le iba a hacer Elena Angulo, bisnieta de un pintor que tiene obra en el Museo del Prado.

-¿Le persiguen los poetas?

-Parece que sí. Le mandé mi libro, Carta biográfica, compuesto por quinientas cartas del Rey para abajo, a Jacobo, el hijo de la duquesa de Alba que tiene la editorial. Me escribió una carta muy amable en la que me dijo que mi libro no se ajustaba a la línea editorial de Siruela. Le mandé esa carta al primogénito de la casa de Alba. Yo vivía de niño en la calle Gerona y mi tía Jerónima fue modista de la duquesa de Alba.

-¿Le pinta a Asturias porque nació en octubre de 1934, el mes de la revolución asturiana?

-Me enamoré de ese paisaje y de sus mineros.

-¿Para qué se fue a Madrid?

-Con mis inventos. Allí me di cuenta de lo que vale Andalucía. Me di cuenta de que yo no quería a mi tierra, o la quería mal, con titubeos. En Madrid perdí los amigos, el ambiente, y me di cuenta de lo que eran Sevilla y Andalucía.

-¿La poesía y la política hacen buenas migas?

-Yo estuve veinte años en el Partido Socialista. Lo dejé porque unos son socialistas, otros no son nada y otros se han apuntado a la empresa PSOE. Yo soy muy de izquierdas, pero españolista y patriota. Mi partido es España. Por eso le llamé en una carta a Montilla, cordobés de Iznájar que presidió la Generalitat, monaguillo de los separatistas. Pero algo queda. Mi carta a Susana Díaz la empezaba con un "Mi querida compañera presidenta...".

-¿Dónde está su museo?

-Ahora mismo, metido en un piso de mi hermana en Alcosa. El comunismo ha fracasado, el mundo es capitalista y si no tienes dinero te mueres de asco.

-¿Qué aprendió en el camino?

-En las artes, mi querido amigo, nadie ha pintado la poesía y yo la pinto.

-¿Ni siquiera Alberti?

-Me gusta más como pintor que como poeta.

-¿Cómo lo reciben los poetas andaluces que vivían en Madrid?

-Antonio Hernández me preguntó si había editado algo; Quiñones se puso a repartir tarjetas de Pereira; Rafael Montesinos me preguntó si me sentía becqueriano, le dije que me sentía Pereira.

-Sostiene Pereira, como la novela de Tabucchi que encarnó en el cine Marcello Mastroianni...

-Actué en un teatro de Madrid lleno de andaluces emigrantes. Allí estaban Alberti, Antonio Gala, Montesinos. Recité un poema titulado La autonomía andaluza.

-¿Inventos de su palmarés?

-El taburete en suspensión, el diseño aerodinámico para las furgonetas.

-¿Cómo surgió el poema a John Fitzegarld Kennedy?

-El día que lo mataron no me podía dormir. Me puse a escribir esos versos, "tu pueblo te llora y el mío también", que leyeron en Radio Nacional, en el programa de televisión 300 millones y llegaron como pésame a la Embajada.