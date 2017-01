El juez toma declaración al Cuco y a sus padres por falso testimonio

El juez de Instrucción número 2 de Sevilla, Carlos Mahón, tomará el próximo martes declaración como investigados a Javier García Marín, el Cuco, y a sus padres, Rosalía García y Ángel Romero, por un delito de falso testimonio en relación con las manifestaciones que hicieron en el año 2012 durante el juicio celebrado por el asesinato de Marta del Castillo en la Audiencia de Sevilla.

Antes de la comparecencia del Cuco y sus padres, el juez tomará declaración mañana como testigos al supuesto infiltrado en el entorno de la familia, Pablo B. R. y al camarero de un bar al que acudieron los padres del Cuco la noche del crimen. La madre del Cuco ha solicitado al juzgado que adopte medidas de "protección" y en concreto que se coloquen vallas para "salvaguardar" su integridad, después de que se produjeran agresiones a las puertas de los juzgados del edificio Noga con motivo del juicio celebrado por el quebrantamiento de la orden de alejamiento.

La defensa de la madre del Cuco destaca precisamente que la prueba de la "animadversión" hacia la familia del que fuera menor fue la agresión física que sufrió "por una multitud que esperaba al acecho a la puerta de los juzgados".

Los padres de Marta recordaron en su denuncia que la sentencia de la Audiencia de Sevilla -en la que el único condenado fue Miguel Carcaño- ordenó que se dedujera testimonio contra el Cuco, para que se investigara si el joven había incurrido en un delito contra la Administración de Justicia, por falso testimonio en su declaración en la vista oral.

La sentencia recogía que durante el juicio el Cuco "no sólo negó haber estado en el domicilio de León XIII" -donde se cometió el asesinato- en la tarde noche del 24 de enero de 2009, sino que "también fue mendaz en decir que estuvo esa tarde noche con amigos en franjas horarias que éstos han negado", de ahí que los magistrados dedujeran testimonio para que se investigase ese posible delito de falso testimonio".

La denuncia también se dirige contra los padres del Cuco, después de que éstos reconocieran en un programa de televisión que habían "mentido" en el juicio" para "darle una coartada" a su hijo, hechos que podrían acreditarse presuntamente ahora con las grabaciones que a su vez realizó el supuesto infiltrado, Pablo B. R.

Los padres del Cuco dijeron que a la una y media de la madrugada del 25 de enero al llegar a su casa comprobaron que el entonces menor estaba allí, aunque en realidad a esa hora se hallaban en el bar La Portada. Por eso se ha citado al camarero de este negocio y al supuesto infiltrado, quien también fue condenado junto a los padres del Cuco a pagar 2.520 euros por quebrantar la orden de alejamiento que pesaba sobre el joven.

En junio de 2016, Antonio del Castillo y Eva Casanueva, padres de Marta, ratificaron ante el juez la denuncia contra la familia del Cuco. Del Castillo aseguró entonces que los padres del Cuco "no llegaron a su casa a la hora que dijeron, no vieron a ese niño en la cama como dijeron, no le dio el besito de buenas noches, y hay una serie de irregularidades", al tiempo que recordó que mentir en un juicio por asesinato "es algo muy grave".

El padre de Marta añadió que el Cuco era ya mayor de edad cuando declaró en el juicio por el asesinato de su hija y, por tanto, "sabía a lo que se exponía".