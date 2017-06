El déficit de personal de la Policía Nacional se agrava en verano

La cercanía del verano está agravando el déficit de personal que padece la Policía Nacional en Sevilla, donde faltan más de medio millar de agentes. Las vacaciones de la plantilla están causando problemas para cuadrar los turnos. El Sindicato Unificado de Policía (SUP) responsabiliza de la situación al director adjunto operativo (DAO) del cuerpo, Florentino Villabona, quien ha ordenado que se dispongan los mínimos efectivos en los trabajos a turnos, para así ahorrarse el complemento de turnicidad.

Esto ha provocado "una desastrosa gestión de los recursos en las plantillas", según el SUP. El sindicato apunta algunas situaciones concretas. Una se da en la sala del 091 en Sevilla, que "no puede ser atendida por la noche y fines de semana" debido al déficit de personal. Esto "hace imposible organizar el disfrute de las vacaciones, y ni siquiera se distingue estre escalas y categorías para disfrutar los turnos". En esta sala se da una situación casi surrealista, puesto que se crearon plazas para aumentar el personal, por lo que sobran policías en ella durante las mañanas y tardes de los días laborables, pero apenas hay durante las noches y los fines de semana.

El sindicato culpa del "caos veraniego" al DAO por pretender no pagar la turnicidad

Otra unidad que está atravesando problemas críticos es la UFAM, encargada de la protección de las mujeres víctimas de la violencia de género. "Ha aumentado considerablemente la ratio policía-víctima, al trasladarse personal en el último concurso o motivado por cursos de ascenso al no reponerse funcionarios", dice el comunicado del SUP. Cada uno de los policías que componen esta unidad suelen atender una media superior a los 130 casos. Es decir, cada policía tiene a su cargo a más de 130 mujeres maltratadas. La evidente sobrecarga de trabajo conlleva que la vigilancia no sea la adecuada.

Los policías adscritos a las oficinas de denuncias y a la unidad de Atención al Ciudadano "deben peregrinar de una comisaría a otra, al objeto de reforzar los puestos de trabajo". Para el sindicato mayoritario, "el colmo de la mala gestión de los recursos que está provocando la orden del DAO es que los policías que se incorporan procedentes de otras plantillas, en el último concurso, deben llamar por teléfono el día anterior para que les comuniquen el lugar y la hora de trabajo, debiendo trasladarse con sus propios medios y careciendo de un centro de trabajo que disponga de una taquilla para cambiarse, algo insólito y novedoso como forma de trabajo en la administración pública".

El SUP lamenta que la "única finalidad" que tiene la orden del DAO "es no abonar el complemento de turnicidad, cuyo ahorro se utilizará para abonar servicios extraordinarios". Desde el sindicato entienden que esto es un "engaño en toda regla a los policías, a quienes se les detrae por un lado el complemento de turnicidad y se le devuelve por otro como servicio extraordinario, pero quitándoles días de descanso". Esta central advierte que "esto está causando en la plantilla de Sevilla un enorme malestar" y apunta que los policías presentan "continuas quejas por este caos veraniego y la imposibilidad de organizar debidamente los recursos". El SUP añade que el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, no dispone de la partida necesaria para servicios extraordinarios y "pretende sacarla del propio salario de los policías". Por ello, el sindicato ya ha anunciado que se está planteando iniciar movilizaciones.