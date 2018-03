Se desprende otra almena de la muralla de la Macarena

El PP ha alertado este viernes de la caída de una almena de la muralla de la Macarena. La Concejal del Grupo Popular, Amidea Navarro, ha visitado este el histórico monumento de la ciudad, visitado por miles de turistas cada año. "La falta de mantenimiento, seguridad y limpieza por parte del gobierno municipal es lamentable" y "la caída, nuevamente, de una de las almenas demuestra la falta de preocupación del gobierno por el patrimonio histórico de la ciudad", denuncia Navarro.

"La pasada semana pudimos comprobar cómo el Gobierno Municipal permitió el acopio sobre la muralla de materiales de la obra que se estaba realizando en el entorno de la Basílica de la Macarena. Esperamos que éste no haya sido el detonante de la caída de la almena", manifiesta la edil.

"Este acopio de material se encontraba en el mismo entorno por lo que esperemos que el Sr. Espadas realice una investigación sobre los hechos acontecidos y depure responsabilidades", recalca.

El PP explica que no es la primera vez que un hecho así sucede y mantiene que el pasado verano ya sufrió la muralla la pérdida de dos almenaspor la "caída de un árbol que carecía de mantenimiento y se encontraba en mal estado".

"No entendemos cómo uno de los emblemas de nuestra ciudad no está siendo atendido por el alcalde, que se jacta de los datos sobre el número de visitantes que vienen a nuestra ciudad y, por el contrario, no cuida sus monumentos", recoge la nota de prensa.