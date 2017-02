Una ex directiva niega que recibiera órdenes políticas

La que fuera directora financiera de Mercasevilla Pilar Giraldo aseguró ayer en el juicio por las supuestas irregularidades en la venta de los suelos que no recibió "ninguna" orden o instrucción de los responsables políticos para que se adjudicara el concurso público a la empresa Sanma.

En su declaración como testigo en la decimoquinta sesión de esta vista oral, Pilar Giraldo aseguró que "no ha hablado en su vida" ni con el ex primer teniente de alcalde Antonio Rodrigo Torrijos (IU) ni con el ex director de área de Vía Pública Domingo Enrique Castaño, ambos acusados por un delito de fraude y exacciones ilegales junto a otros ocho acusados en este juicio.

Pilar Giraldo afirmó, a preguntas de la Fiscalía, que desconoce el preacuerdo que negociaron Mercasevilla y la constructora Sando para subrogarse el derecho de superficie de Larena 98 y para acordar una opción de compra sobre la totalidad de los suelos del mercado mayorista.

Lo que sí destacó es la situación "nefasta" que tenía la lonja cuando se incorporó Fernando Mellet como director general, porque los mayoristas habían dejado de pagar el canon, por lo que Mercasevilla tenía "problemas de morosidad y de tesorería", precisó.

La ex directora financiera también rechazó que conociera detalles sobre el pliego de condiciones que elaboraron los técnicos de cara al concurso para la adjudicación de los terrenos y en el que, según el Ministerio Público, se incluyeron dos cláusulas, de limitación al alza y de titularidades previas, que presuntamente favorecieron a una empresa frente a las demás concursantes.

El juicio por el supuesto amaño del concurso continuará el próximo 2 de marzo, día en el que la Fiscalía y las acusaciones que ejercen la asociación de mayoristas de Frutas y Hortalizas y la propia Mercasevilla se pronunciarán sobre la elevación o modificación de sus conclusiones provisionales.

Al día siguiente, el 3 de marzo, serán los abogados defensores de los diez imputados los que vuelvan a reiterar su petición de absolución de los acusados. La juez de lo Penal número 13 de Sevilla, Yolanda Sánchez Gucema, ha previsto que durante los días 7, 8 y 10 de marzo las partes, empezando por el fiscal, realicen su informe de conclusiones definitivas y, al término del mismo, le tocará el turno a los diez acusados para ejercer el derecho a última palabra antes de que la vista oral quede vista para sentencia.

La Fiscalía atribuye a los diez acusados un delito de fraude y exacciones ilegales, por el que solicita una condena de dos años de prisión , aunque también atribuye un delito de prevaricación al ex director de Mercasevilla Fernando Mellet y a un responsable de Sando, a los que reclama además una pena de nueve años de inhabilitación especial.

El fiscal solicita que se declare la "nulidad del concurso y del contrato de opción de compra firmado entre las empresas Mercasevilla y Sanma de fecha 23 de febrero de 2006 y los actos derivados del mismo".