El director del aeropuerto fue seguido por varios taxistas

El director del aeropuerto de San Pablo, Jesús Caballero, descubrió que un grupo de taxistas lo estaban siguiendo nada más llegar al cargo, en la primavera de 2013. El máximo responsable de la terminal aérea detectó la presencia de varios taxis en las inmediaciones de su domicilio y siguiéndole una vez que abandonaba las instalaciones del aeropuerto. Así se lo comunicó a la Policía Nacional y así consta en un informe policial que elaboró la Brigada de Información de Sevilla, que forma parte del sumario de la macrocausa que el juzgado de Instrucción número 8 mantiene abierta contra la mafia del taxi. En esta causa hay más de una treintena de taxistas del aeropuerto imputados por varios delitos, entre ellos el de pertenencia a organización criminal.

Además de estos seguimientos, en el informe figura una conversación telefónica mantenida entre el director del aeropuerto y el presidente de la asociación hispalense Solidaridad del Taxi, Enrique Filgueras. Esta entidad es la que ostenta el monopolio sobre la parada de taxis del aeropuerto, en la que no se permite que trabajen profesionales del sector que no estén afiliados a Solidaridad. En la citada conversación, el líder de los taxistas reprocha al director del aeropuerto que un familiar suyo haya comenzado a trabajar en la empresa Airbus. Este pariente obtuvo su plaza mediante concurso oposición, pero Filgueras le recriminaba este asunto a Caballero asegurando que él pretendía que ese puesto fuera para otra persona vinculada a su familia, es decir, a la de Filgueras.

El taxista llegó a decirle al director del aeropuerto que debía tener un muy buen enchufe en Airbus para que hubiera entrado el familiar de Caballero y no el de Filgueras. El líder de los taxistas del aeropuerto insistía en que él tiene muy buenas relaciones con los sindicatos de la empresa aeronáutica y que esa plaza estaba reservada para su familiar. No conforme con el resultado del proceso de selección, el presidente de Solidaridad del Taxi ordenó un boicot a Airbus. Es decir, prohibió a todos sus afiliados que trasladaran a trabajadores de esta empresa y/o prestaran servicio en ella, como hacían con cierta regularidad.

Filgueras reprochó al director que un familiar suyo entrara a trabajar en la empresa Airbus

Filgueras compareció ante la titular del juzgado de Instrucción número 8 de Sevilla, Reyes Flores, en calidad de investigado el pasado día 4 de diciembre, en una jornada en la que también fueron llamados a declarar como imputados otros siete miembros de la directiva de Solidaridad del Taxi. Entre ellos están el vicepresidente de la asociación, Cesáreo Román; el tesorero, Antonio Velarde; y el secretario, Francisco Ternero. Los ocho líderes del sector decidieron acogerse a su derecho a no declarar ante la juez, alegando que tenían que revisar y aportar una documentación nueva a la causa. No declararon pese a que, unos minutos antes, el propio Filgueras había asegurado a los periodistas que no tenía nada que ocultar y que iba a responder a todas las preguntas que se le hicieran. El líder de los taxistas del aeropuerto quiso aclarar ante la prensa que nunca se le ha imputado nada que haya ocurrido fuera de Sevilla capital. Se desmarcaba así del incendio de los nueve coches de Cabify ocurrido durante la Feria de Abril en un hotel rural de Castilblanco de los Arroyos, un suceso que también se investiga en esta macrocausa.

El 4 de diciembre también compareció ante la juez el director del aeropuerto, que estaba citado en calidad de testigo. La juez preguntó a Jesús Caballero por el bar que Solidaridad tiene en un local de Aena en las instalaciones del aeropuerto de San Pablo. Precisamente la semana pasada, el ente público presentó una demanda en los juzgados de Primera Instancia para resolver el contrato de alquiler que tiene la asociación de taxistas con Aena por este inmueble.