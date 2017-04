El distrito Casco Antiguo cambia de dirección tras dos años al ralentí

La dirección del distrito Casco Antiguo ha cambiado por completo tras la dimisión de Margarita Asuar, que ocupaba el cargo de directora general y tenía una presencia discontinua debido a una baja laboral. Mucho antes de esta dimisión también se produjo la salida de Eloy López Domínguez, que era coordinador de actividades de este distrito y se marchó para integrar el equipo de personas de confianza de la Concejalía de Fiestas Mayores. En ambos casos el responsable político es el mismo: el socialista Juan Carlos Cabrera, que es a la vez edil de Seguridad, Movilidad y Fiestas Mayores.

El nuevo director del distrito Casco Antiguo es Luis Duarte, que era coordinador de contingencias y eventos en la delegación de Fiestas Mayores. Con esta incorporación, Duarte abandona su puesto anterior pero mantiene su sueldo de 49.900 euros al año de director general. Duarte aún no dispone de un coordinador de actividades, cargo que percibe 36.000 euros anuales y que aún no ha sido ocupado por ningún empleado eventual, según confirma el Ayuntamiento de Sevilla. Desde el gobierno municipal se recalcó ayer que estas modificaciones no han supuesto ningún aumento del gasto de Personal en el Ayuntamiento.

Estas novedades no han sido comunicadas a la opinión pública de forma oficial. El gobierno local alega que se han trasladado a la junta de distrito.

Los grupos municipales PP y Participa Sevilla coincidieron ayer en criticar que en estos dos años del mandato de Juan Espadas el distrito Casco Antiguo no ha funcionado ni ha atendido a los vecinos como era debido y esperan que se normalice la actividad.

"Desde el Grupo Popular esperamos que este cambio en la dirección del distrito Casco Antiguo sea definitivo y, sobre todo, esperamos que empiece a funcionar. Ha quedado claro que el distrito ha estado desatendido en estos casi dos años. Es algo que nos han venido trasladando tanto vecinos como asociaciones, que nos denunciaban que las bajas no se han estado cubriendo. Toda esta situación ha repercutido en el funcionamiento del distrito y, por lo tanto en la atención a los vecinos", lamentó la edil del PP Amidea Navarro, quien añadió que "se debe ofrecer el mejor servicio y atención a sus vecinos, por lo que esperamos que, con este cambio, el distrito empiece a funcionar mucho mejor".

Desde Participa Sevilla, su portavoz, Susana Serrano, se quejó también de "la falta de atención del distrito a los vecinos en estos años por parte del delegado y de su personal pese a la complejidad de esta zona de la ciudad, que necesita a una persona que se dedique de lleno y dé respuesta a los problemas de convivencia ciudadana, ruido, veladores y movilidad sobre la urgencia de restringir el tráfico y la necesidad de peatonalizaciones". Los grupos de C's e Izquierda Unida rehusaron ayer valorar los cambios en el distrito.