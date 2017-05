El doctor Brugada, miembro de honor de la Academia de Medicina

El doctor Pedro Brugada y Terradellas, cardiólogo de reconocido prestigio internacional, ingresó ayer en la Real Academia de Medicina de Sevilla como académico de honor, un nombramiento reservado a un selecto grupo de nombres, en el que figuran los Premios Nobel de Medicina Alexander Fleming y Severo Ochoa; o los profesores Gregorio Marañón y Jiménez Díaz, entre otros.

Durante el solemne acto, en el salón Ramón y Cajal o también conocido como salón rojo de la institución, el doctor Brugada inició y terminó su discurso mostrando una foto de familia. "Mi padre me enseñó el gusto por el trabajo. Procedo de una familia sencilla. Es un gran honor este reconocimiento para mí y para la familia Brugada ". Con estas palabras terminó el reconocido cardiólogo su turno de palabra, en el que desgranó los avances cosechados durante los últimos veinticinco años frente al síndrome que lleva su apellido, causa de muerte súbita.

Entre otros avances destacó la creación de una escala de riesgo de los enfermos

Fue en 1992 cuando el doctor Brugada describió, por primera vez, un patrón en el electrocardiograma que delata este grave problema de salud, localizado en el sistema eléctrico del corazón. Este paso supuso un cambio revolucionario en el campo de la cardiología, al aportar una herramienta para detectar y tratar esta dolencia, que desencadena arritmias potencialmente letales.

La publicación del hallazgo no fue fácil y así lo recordó ayer el doctor Brugada en su discurso. "La investigación comenzó con el caso de un niño de tres años, polaco, que tuvo la suerte de ser reanimado por su padre. Su hermana, de edad similar, falleció por muerte súbita", recordó el doctor Brugada. Al comprobar los electrocardiogramas de los hermanos, el especialista reconoció un patrón que se repetía, y que también aparecía en el electrocardiograma del padre. Los tres padecían síndrome de Brugada. Durante la investigación recopiló ocho casos, tres niños y cinco adultos, y publicó los resultados en 1992 en Journal of the American College of Cardiology. La descripción de la base genética del síndrome de Brugada llegó años después y abrió el camino a los estudios genéticos en el campo de la cardiología. Desde entonces los avances frente a este problema no han cesado.

El nuevo miembro de honor de la Real Academia de Medicina de Sevilla detalló el diseño, por parte de su equipo, de una escala del riesgo de pacientes con síndrome de Brugada, a partir de seis indicadores (antecedentes de muerte súbita, disfunción sinusal, síncope, inducibilidad de arritmias ventriculares en el estudio electrofisiológico; tipo uno espontáneo; y antecedentes de muerte súbita).

El principal tratamiento para evitar el nefasto desenlace en estos casos es la implantación de un desfibrilador automático. "La identificación de pacientes a riesgo de presentar muerte súbita es crucial en la evaluación de los pacientes. El manejo de éstos debe ser personalizado. Numerosos marcadores de riesgo han sido identificados. Una escala de riesgo permite la estratificación del riesgo de los pacientes, aunque la decisión de implantar un desfibrilador debe ser adaptada a cada paciente", sostiene el especialista.

Las aportaciones del doctor Brugada, se recogen en 622 artículos publicados en revistas de la especialidad; 142 capítulos en libros; 11 libros, entre otras publicaciones que suman 1.134 referencias bibliográficas. Estudió en Barcelona y en 1979 se trasladó, con beca, a los Países Bajos. Tras doce años en Holanda se trasladó en 1991 al Hospital OLV, siendo nombrado jefe del Centro de Tratamiento de Arritmias Cardiacas del Instituto de Cardiología de la Free University de Bruselas (Bélgica), puesto que sigue ocupando en la actualidad; y desde 2011, chairman de la División Cardiovascular de esta universidad.

Su presentación durante su ingreso en la Real Academia de Medicina de Sevilla corrió a cargo del doctor Carlos Pera, quien, tras describir destacados aspectos de la trayectoria vital y profesional del doctor Brugada, incidió en las leyendas y creencias que rodeaban a la dolencia hasta su descripción científica. "Todas esas leyendas han quedado reducidas a tres tipos de alteraciones en el electrocardiogramas", recordó el doctor Pera.

El solemne acto terminó con el discurso del doctor Jesús Castiñeiras, presidente de la Real Academia de Medicina. "Nuestra Academia, al imponer la medalla, se enorgullece de haber sido capaz de reconocer y honrar a uno de los cardiólogos que más han contribuido con sus aportaciones al desarrollo de esta disciplina desde 1968 hasta la actualidad; con la esperanza, además, de que sirvan de inspiración a las generaciones futuras", comentó el doctor Castiñeiras tras entregar el diploma y la medalla al nuevo miembro de honor.