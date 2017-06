Los donantes aumentan casi un 60% en apenas un lustro

El Servicio Andaluz de Salud ha registrado 39 donantes de órganos en los cinco primeros meses del año en Sevilla (27 en el Hospital Virgen del Rocío, tres en el Hospital Macarena, uno en el Valme, tres en la Merced de Osuna, cuatro en el Hospital San Juan de Dios del Aljarafe y uno en Santa Isabel), un 56% más que en 2013, cuando se registraron 25 donantes en el mismo periodo del año.

El 85% de las familias sevillanas dicen sí a la donación de órganos y tejidos en un momento tan duro como es la pérdida de un ser querido, un porcentaje ligeramente inferior a la cifra andaluza, que alcanza al 90%. La generosidad anónima de las familias y de seres queridos (donantes de vivo de riñón) ha permitido 122 trasplantes en el Hospital Virgen del Rocío entre enero y mayo (81 trasplantes de riñón, de ellos nueve de vivo y seis infantiles; 33 de hígado y ocho de corazón). Este volumen de trasplantes supone un incremento del 28% respecto al mismo periodo del año anterior. En 2016 se realizaron 95 trasplantes en Sevilla.

El número de trasplantes en los cinco primeros meses han aumentado en Andalucía un 19% respecto al mismo periodo del año anterior. En total se han realizado 419 trasplantes de órganos en los hospitales andaluces, mientras que de enero a mayo del pasado año fueron 351. La tasa de donación en Andalucía se sitúa en 47,1 donantes por millón de población y continúa por encima de la tasa nacional (43,4 en 2016). La Coordinación Autonómica de Trasplantes quiso ayer "agradecer la solidaridad de los andaluces" a través de un comunicado.

La Consejería de Salud ha aportado estos datos coincidiendo con la celebración hoy del Día Nacional de los Donantes, una jornada dedicada a rendir homenaje a todas las familias que dicen sí a la donación, un acto generoso que permite salvar la vida o aportar calidad de vida de enfermos terminales que permanecen en lista de espera para un trasplante. Durante esta jornada, la Coordinación de Trasplantes y las asociaciones de pacientes han organizado múltiples actos en el Hospital Virgen del Rocío que comienzan con la plantación de un árbol, que crecerá junto al monumento a los donantes ubicado en la entrada principal del Hospital General.

Ana Ruiz (trasplantada). "Cada día me siento muy agradecida"

Ana Ruiz tiene 37 años y es madre de una niña de 9. Una enfermedad autoinmune le generó fibrosis en el hígado. "Fue el verano pasado, en agosto, estaba trabajando cuando se me hinchó el estómago. Fui a Urgencias. Me hicieron pruebas y me dijeron: tienes el hígado como el de un hombre de 90 años que se ha llevado toda la vida bebiendo. Estaba muy delicada. Entre noviembre y febrero perdí todas las fuerzas, sin poder siquiera hablar, ni levantarme, ni peinar a mi hija, ni peinarme yo misma", recuerda. Los momentos de incertidumbre aumentaron cuando entró en lista de espera. "Soñaba con el trasplante". En febrero esta sevillana ingresó en el Hospital Virgen del Rocío. "El trato de los profesionales fue excepcional", recuerda. El 15 de marzo llegó el ansiado trasplante. "Cada día me siento agradecida. Siento que formo parte de la familia de mi donante", concluye.

Germán Ojeda (trasplantado). "El reconocimiento a los donantes es eterno"

A los 35 años Germán Ojeda recibió una noticia que trató ignorar y borrar de su mente. Sufría insuficiencia renal y evolucionaría a lo largo de los años. Pese a sus intentos de llevar una vida sana, empeoró hasta que tuvo que acudir a Urgencias, donde le confirmaron lo que años antes había tratado de negar. "Recomiendo a todas las personas en esa situación que no traten de negar la enfermedad y que la acepten porque de ello depende la calidad de vida posterior", explica. Tras un periodo en diálisis Germán entró en lista de espera para un trasplante. Con 48 años recibió un riñón y ya ha sumado seis años. "Siento un eterno agradecimiento hacia mi donante. Entregar la posibilidad de vivir en un momento tan difícil es un acto que merece el permanente reconocimiento y agradecimiento", explica este sevillano.

Macarena Pascual-Terrats (mujer de donante). "Estoy muy orgullosa de nuestra decisión en un momento tan duro"

Sevillana y madre de cuatro hijos, Macarena Pascual-Terrats, dijo sí a la donación de órganos poco después de recibir una de las peores noticias. Su marido, Javier García León, falleció el 24 de febrero a los 44 años. Con gran entereza, Macarena recuerda momentos muy duros e imprevistos: "Estábamos preparándonos para acudir a una boda a Córdoba. Mi marido fue a lavar el coche antes de ir a trabajar. Era viernes. Mientras pasaba la aspiradora se desvaneció. Acudió una ambulancia. Al llegar me encontré con una amiga, que formaba parte del equipo de la ambulancia, y al ver su cara me di cuenta de que mi marido estaba muy mal", recuerda esta mujer de 43 años. Javier había sufrido un infarto cerebral. Fue trasladado al Hospital Virgen del Rocío donde permaneció en la UCI. Tras una semana falleció. Momentos de profundo dolor. "Una doctora se reunió conmigo y con mi cuñado. Nos preguntaron si Javier en vida se había definido como donante", recuerda Macarena. Pero el matrimonio nunca habló de ello. "Yo soy donante de sangre y él había intentado serlo, pero no pudo, así que consideré que, ante la posibilidad de donar, él habría dado el paso. Mi cuñado y yo dijimos sí. Estoy muy orgullosa de esta decisión. Es reconfortante, aunque nada suplirá la pérdida de mi marido". Quedan sus órganos en otras personas. Es increíble lo que pueden hacer los médicos. Al poco recibí una carta muy emotiva del hospital. Estoy muy orgullosa por haber tomado una decisión en un momento tan delicado", relata Macarena.