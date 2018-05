Cómo elegir al abogado adecuado

Cuando se nos acusa de un delito, cuando deseamos interponer una demanda, cuando buscamos asesoramiento para emprender un negocio, cuando tenemos que gestionar contratos laborales, cuando debemos ponernos al día sobre leyes o códigos… Todos los anteriores son momentos en los que, sin duda alguna, agradeceremos la ayuda de un abogado. Ahora bien, ante la ingente oferta del sector, ¿por qué profesional decantarnos? A continuación, sugerimos algunos aspectos a tener en cuenta.

Acudir a directorios 'online'

A la hora de realizar una primera búsqueda, internet se nos antoja una herramienta fundamental. En este sentido, siempre es una buena idea acudir a directorios empresariales y online. Allí, un sencillo buscador por criterios (actividad, provincia, localidad, etc.) da acceso a los resultados que mejor se adaptan a nuestras necesidades. En lo que a delimitar el área geográfica se refiere, puede que no nos importe demasiado que nuestro futuro abogado se encuentre algo alejado de nuestro municipio. Desde luego, no es una cuestión indispensable; no obstante, es preferible conocer personalmente al profesional y tener la posibilidad de concertar entrevistas con relativa frecuencia. Por ejemplo, en el caso de que necesitemos un abogado en Sevilla, damos con abogados de referencia como Almo y Asociados, Eteria Consultores o la asesoría Ángel Gómez López.

Fijar un presupuesto, pero sin descuidar la calidad

El coste final de un servicio de abogacía depende de varios factores y no todos ellos son predecibles. Así, el precio total estará sujeto a las fases del proceso y al tipo de convenio establecido. Esto no quiere decir que no podamos cerrar presupuestos con un bufete o un autónomo, ni que tengamos que olvidarnos de promociones o tarifas asequibles. Por el contrario, la fuerte competencia del sector suele jugar a favor del bolsillo del cliente. Eso sí, hay que desconfiar de importes extraordinariamente bajos, que a menudo son sinónimo de servicios de escasa calidad.

Apostar por profesionales especializados y con experiencia

En tercer lugar, optaremos por contratar un especialista en la materia concreta de nuestro caso (laboral, penal, etc.). Solo así tendremos la garantía de que el profesional cumple con la tutela requerida. Asimismo, la trayectoria (años de experiencia) representa otro punto a tener en cuenta, así como todas aquellas referencias que logremos cosechar. Estas últimas pueden llegarnos a través de amigos o conocidos, o también mediante una búsqueda en internet.

Pedir el número de colegiado y firmar un contrato

Por último, nunca está de más pedir a nuestro abogado su número de colegiado. Es una manera de asegurarnos de su profesionalidad y no debe entenderse como una duda contra el trabajador (obligado a colegiarse en nuestro país), sino como un derecho del cliente. Por otro lado, nos sentiremos más tranquilos al firmar un contrato de prestación de servicios. En él figurarán todos los términos de la relación, incluyendo honorarios, fechas y trabajos concretos. Una vez firmado, es conveniente mantener una comunicación clara y continua con el profesional.