Un empleado acusa a Castro de falsificar la firma de un fallecido

Un empleado del Sevilla Fútbol Club aseguró ayer a la juez de Instrucción número 11 que el presidente de la entidad, José Castro, falsificó una firma para endosarse el paquete de acciones de un socio fallecido y cuyos herederos habían vendido a un tercero, que a su vez se las traspasó a José Castro.

En su declaración como testigo en el juzgado, el trabajador del Sevilla, que pertenece al departamento de Control de Gestión, explicó que el 10 de enero de 2017 había quedado con el presidente del Sevilla para arreglar la documentación referida a dos paquetes de acciones, indicándole que en ambos faltaba el endosamiento y que "no existía documentación respecto a estos expedientes que acreditara la firma del endosamiento".

La defensa dice que se habló de "regularizar un registro erróneo", no de destruir documentos

Según el testigo, Castro le indicó que debía "hacer o elaborar" un contrato de compraventa de las acciones, tanto las relacionadas con un paquete de 21 acciones de un socio como las del paquete que había sido adquirido por un tercero a los herederos de un accionista fallecido. El empleado del club le dijo a la juez que "a los cinco minutos" el presidente le entregó la firma del endoso del primer paquete de 21 acciones pero no las del segundo, por lo que el trabajador del club insistió en que no contaban con el endoso, "momento en que Castro estampó en el título" de la persona fallecida "dos firmas, una la suya propia y otra distinta a la suya y que ponía" el nombre y apellidos del socio fallecido. El trabajador llega a decir, en el curso del interrogatorio que se prolongó durante más de una hora, que apreció cómo Castro firmaba el documento pero "no vio estampar el DNI", si bien con posterioridad dicho número estaba en la documentación.

El empleado relató que se "quedó sorprendido" con las firmas del presidente del Sevilla y contó asimismo como al día siguiente acudió al club el propietario del paquete de 21 acciones para recoger las acciones del expediente de extravío de los títulos de un segundo grupo de 23 -que ya habían sido anotadas a nombre de José Castro-, aunque esta persona le dijo al empleado que no había aceptado la compra de esas 23 acciones por parte de Castro sino que sólo había ido a informarse del precio.

El testigo añadió que comentó lo ocurrido a su jefe, Miguel Ángel del Nido, hijo del ex presidente del club José María del Nido y que ha sido despedido recientemente como responsable del área de Control de Gestión, quien también se "sorprende" y le comenta que hablarán con el director general, José María Cruz, a quien le comunican lo sucedido el 12 de enero de 2017. Éste, mostrando también su sorpresa, le pide el número de teléfono del accionista.

Según el empleado del club, Miguel Ángel del Nido le informó de que había hablado con José María Cruz y éste le habría indicado que debían "destruir la documentación" relativa a las transmisiones posteriores de ambos paquetes de acciones al presidente del Sevilla, añadiéndole Miguel Ángel que se había negado a hacerlo "a no ser que el director general diera esa orden por escrito". Al día siguiente, Cruz reunió a los dos trabajadores del club y al asesor jurídico, y les indicó que deberían imprimir nuevamente un título a nombre del accionista del paquete de las 23 acciones, "sin indicación alguna a destrucción de documentación" que tenían de los dos paquetes de acciones, negándose ambos a imprimir los nuevos títulos.

Ante la juez también declararon ayer como testigos las dos personas que transmitieron esos paquetes de acciones, entre ellos el propietario de las 21 y 23 acciones, quien dijo que el primer paquete se lo vendió en una cafetería al propio José Castro, que se encargó de realizar las gestiones con el club para ponerlas a su nombre. Sobre los otros 23 títulos, este testigo dijo que recibió en enero de 2017 una llamada de una persona que estaba interesado en adquirirlas y esa venta se formalizó ante notario el mismo 12 de enero.

La defensa de José Castro explicó ayer, en relación con la declaración del trabajador del club que afirma que el presidente del club falsificó la firma del fallecido, que este testimonio "se contradice con la propia declaración del socio que vendió dichas acciones a Castro y que a su vez las había adquirido a los herederos".

Según indicaron este periódico fuentes de la defensa, todas estas personas "aportaron los contratos de venta de unos a otros debidamente firmados, por lo que no tiene sentido la imputación, que carece de verosimilitud".

Así, el testigo reconoció que seguía en todo las indicaciones de Miguel Ángel del Nido y que participó en la gestión de las 23 acciones que dice que puso a nombre de Castro el 10 de enero. "Cuando se le exhibió el listado de socios que el propio trabajador había mandado al presidente y al director general, el 12 de enero, donde no constaban esas acciones a nombre de Castro, no supo responder a la nueva contradicción", añadieron las fuentes consultadas.

Admitió además que fue Miguel Ángel del Nido quien le permitió inscribir las acciones del fallecido a nombre del presidente y quien se hizo cargo también de las 23, que nunca han aparecido en el club. El testigo reconoció, finalmente, que "nunca recibió del director general ni del presidente ninguna indicación de destruir pruebas, como le había dicho Del Nido, sino de regularizar lo que pudiera ser un registro erróneo", concluye la defensa de Castro.

La investigación de las presuntas falsedades en la compra de las acciones forma parte de la denuncia que la Fiscalía presentó contra José Castro, en la que el Ministerio Público considera que el presidente del Sevilla dispuso "en su propio beneficio" de diversas cantidades de dinero de la cuenta de crédito del club por un importe global de 118.629,12 euros.

La Fiscalía considera que los movimientos de la cuenta del presidente del club "van mucho más allá de lo permitido en el acuerdo tácito de la existencia de tales cuentas, pensadas quizás para gastos de directivos en desplazamientos del club, compras de material deportivo, regalos, etcétera, en la tienda oficial, ya que existen auténticas disposiciones de dinero ajenas a cualquier actividad relacionada con el club o con gastos de desplazamiento o representación".

El Ministerio Público detectó entre 2013 y 2017 "distintas extracciones de dinero sin justificación alguna", entre las que cita expresamente una transferencia de 50.000 euros a una sociedad de la que Castro es gerente, realizada el 10 de junio de 2015, así como distintos gastos por viajes "al parecer de tipo personal", siendo llamativo para el Ministerio Público cargos por importe de más de 38.000 euros de dos viajes a Santo Domingo.