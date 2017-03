"El error del 92 fue que no supimos hacer piña, a diferencia de Barcelona"

El próximo 20 de abril se cumplen 25 años de la inauguración de la Exposición Universal de Sevilla de 1992, que supuso un revulsivo para la ciudad pese a que las diferencias políticas estuvieron demasiado presentes en su organización. La semana pasada, el alcalde Juan Espadas y Julio Cuesta, comisario del aniversario, anunciaron un programa conmemorativo donde se apuesta por la mejora de la Isla de la Cartuja, pero sin grandes espectáculos.

-¿Está satisfecho con el trabajo realizado?

-Estoy satisfecho porque el programa obedece a un análisis de lo que queríamos hacer basado en la realidad. No hemos montado un programa utópico. La exposición de Sevilla tuvo unas características que no han tenido otras exposiciones universales. Éstas la hacen única y merecedora de que se le dedique una mirada, pero no desde la nostalgia, sino de lo que la exposición significó, significa y significará.

-¿Cuáles son esas características que menciona?

-Dejó un impacto emocional sin precedentes. Veinticinco años después, la gente aún recuerda aquello como una gran ilusión, un sueño que parece que no fue real, pero sí lo fue, y eso no ha ocurrido en ninguna ciudad. Por otro lado, hubo un gran impacto en el desarrollo del territorio. Y, por último, fue la comunidad internacional la que hizo grande el evento y ésta quedó impactada por la exposición. Ejemplo de ello es que la Oficina Internacional de Exposiciones tenía en 1992 cuarenta y tantos países miembros y terminó el 92 con 60. En el 93 había 120 y actualmente son 169. Yo quiero reivindicar ese mérito para Sevilla.

-¿Cuál fue el principal error que se cometió en el 92?

-El principal error fue que no supimos hacer piña alrededor de la exposición, a diferencia de Barcelona, donde sí lo hicieron Pasqual Maragall y Jordi Pujol. Además, tuvimos que conformarnos con escuchar que Barcelona hizo la mejores Olimpiadas de la historia y nosotros hemos tardado mucho tiempo en decir que hicimos, con diferencia, la mejor exposición universal. Eso tiene mucho que ver con nuestra idiosincrasia. Siempre hemos sido un pueblo de productores, de trabajadores, y no de comerciantes. Pero cuando hay un liderazgo las cosas salen bien y en el 92 lo hubo.

-¿Quién ejerció ese liderazgo?

-Habría que apuntar hacia arriba, tan arriba como al rey Juan Carlos. El Rey hizo un seguimiento muy estrecho. Cada dos por tres estaba aquí interesándose por todo.

-¿Por qué cree que fracasó Cartuja 93?

-Las empresas tecnológicas que apostaron por Cartuja 93 no previeron el despegue tecnológico que iba a tener la Humanidad. Ninguna de ellas previó el nacimiento de internet. Ni siquiera los grandes gurús de los 90 previeron ese boom. No creo que haya culpables. Pero lo cierto es que ese proyecto ahora sí es una realidad. La Cartuja es un barrio científico, como dijo el alcalde.

-El Ayuntamiento anunció la semana pasada una partida de un millón de euros para mejorar la imagen de la Cartuja, a un mes del aniversario. ¿Cree que esta inversión llega tarde?

-Los procesos de desarrollo no tienen calendario específico. Por primera vez existe un compromiso y, cuando esto ocurre, se asignan recursos. Creo que a partir de este 25 aniversario vamos a empezar a conocer una Isla de la Cartuja espectacular.

-Pero no estará a punto para el aniversario.

-Lo que empieza el día 20 es estrictamente la proclamación del aniversario. Será un acto solemne. A partir de ese momento se empezarán a celebrar actividades. No va a haber ninguna institución en la ciudad que no organice una actividad relacionada con el aniversario. Está siendo un aniversario muy participativo y queremos que todo quede englobado en un eslogan: Nosotros la hicimos. Todos, Expo 92, 25 aniversario.

-Hay sectores que opinan que la celebración no apunta muy alto.

-Entiendo a los que dicen que es un programa a medio gas. En la presentación no pude relatar todos los actos. Se van a realizar actividades en los colegios, vinculadas con el deporte, y en el río. Y habrá una exposición filatélica mundial sobre la cobertura de la exposición. Son actividades que se englobarán dentro de la celebración pero que están organizadas por otras entidades.

-¿Es la exposición del Pabellón de la Navegación el evento estrella del programa?

-Tenemos una generación de 30 años que no sabe lo que fue la Expo y esta muestra va a contribuir a que esto cambie, pero hay mucho más. Se colocarán marquesinas con las grandes obras y pabellones del 92, habrá encuentros internacionales, como uno de parques tecnológicos y de ciudades con las que está hermanada Sevilla; y una jornada de encuentro de los participantes de la exposición, que contarán su experiencia. Además, yo estoy empeñado en crear alrededor de Sevilla un círculo de ciudades sedes de exposiciones universales.

-¿No habrá un espectáculo especial?

-Hay gente que lo pregunta, pero cualquier espectáculo que se haga ahora resultaría ridículo con lo que fue el 92. Pero va a haber cosas que se dediquen al 92, como la ópera Fidelio.

-¿Cuál es el presupuesto de los actos conmemorativos?

-La ciudad tiene un presupuesto que está en proceso de aprobación. Hay una serie de contribuciones privadas en forma de patrocinio, pero no hay un presupuesto cerrado, trabajamos con uno de referencia.

-¿ Y cuál es ese presupuesto de referencia?

-El presupuesto será modestamente suficiente.