Unos 800 escolares tiñen de morado el Polígono Sur contra la violencia de género

Unos 800 estudiantes han participado este viernes en una marcha reivindicativa que ha partido de los centros escolares del Polígono Sur de Sevilla por el Día contra la Violencia hacia las Mujeres y ha confluido en el polideportivo, donde se ha llevado a cabo una suelta de globos de color morado. Además, se ha construido un árbol de la vida con mensajes que han ido dejando los escolares, como "no a la violencia, si al cariño", "que el amor valga la alegría y no la pena", "los celos no son una demostración de amor", "ni golpes que duelan, ni palabras que hieran".

Este encuentro, que ha estado acompañado de la percusión de la Fundación Alalá, ha sido el acto central del Día contra la Violencia hacia las Mujeres, que se conmemora el 25 de noviembre, pero que al caer en sábado se celebra este viernes "para facilitar la participación de colegios e institutos".

La Oficina del Comisionado del Polígono Sur ha informado en una nota de prensa que la marcha ha sido organizada por el área de Coeducación de los centros educativos, con vocación de ser comunitaria, y a ella se han sumado otras entidades preocupadas por la igualdad de género y la lucha contra la violencia machista que mantienen actividades relacionadas con la igualdad de género a lo largo del año.

Entre las entidades, se encuentra la Oficina de la Comisionada para el Polígono Sur, la residencia universitaria Flora Tristán, el proyecto Arte y Compromiso Social de la Universidad Pablo de Olavide, la Fundación Proyecto Don Bosco, la asociación Entre Amigos, la Fundación Alalá, el proyecto de empleo Codired, el proyecto ICI, el Servicio de Orientación Familiar (SOF) y el programa Higea de la Fundación Atenea, la Liga de la Educación, el proyecto Mujer de Cáritas y las asociaciones Akherdi i Tromipen y Decididas a crear; además de contar con el apoyo del Distrito Sur del Ayuntamiento de Sevilla.

Los participantes se han reunido a las 10,00 horas en el solar situado al lado de la Fundación Proyecto Don Bosco, en la calle Padre José Sebastián Bandarán, donde se ha leído un manifiesto, para continuar con un itinerario que ha visitado los murales feministas pintados este año con motivo del 25-N, un proyecto de la residencia Flora Tristán en colaboración con varios centros educativos. En estas paradas se han leído diferentes textos, hasta llegar al polideportivo Polígono Sur a las 11:00 horas.

Por su parte, el alumnado y profesorado de los centros educativos, que estas semanas han reflexionado en sus aulas sobre el 25-N, han salido de forma escalonada de sus colegios e institutos con pancartas y carteles.

Una vez reunidos los participantes de ambos recorridos en el centro deportivo, se han realizado actividades como la creación de un árbol de la vida, formado por hojas en las que el alumnado ha plasmado sus reflexiones sobre el 25-N y en el que han colaborado los demás participantes; ha habido una actuación musical y se ha terminado con una suelta de globos de color morado en recuerdo de las mujeres asesinadas por la violencia machista.