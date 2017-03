El ex espía y escritor Daniel Estulin pleitea en Sevilla por la custodia de sus hijos

Daniel Estulin, ex agente de los servicios de espionaje rusos y autor de varios libros que han sido superventas, compareció ayer en los juzgados de Sevilla para pedir la custodia de sus dos hijos, que trasladó hace ocho meses a Canadá. Antes de comparecer en el juzgado de familia 17 de Sevilla, el juzgado de instrucción 20 de la capital andaluza le comunicó a Estulin, de 50 años y que fue candidato al Premio Nobel de la Paz en 2015, la denuncia por sustracción de menores que presentó su ex mujer, según informaron a Efe fuentes judiciales.

La vista oral en la batalla judicial por la custodia de los dos hijos no quedó vista para sentencia porque la Fiscalía pidió que los menores no comparezcan por videoconferencia, sino que lo hagan personalmente en los juzgados de Sevilla, lo que está previsto el próximo 28 de marzo. Ese día, un equipo psicosocial examinará a los menores para elaborar el oportuno informe sobre su estado real. También está previsto que ese mismo comparezca en el juzgado el ex espía, que además ha sido citado el 14 de junio por el juzgado de instrucción 20 para la denuncia por sustracción de menores y contra la integridad moral.

Estulin se llevó a los niños a Canadá, sin autorización de la madre ni del juez, mientras se le concedía la guarda y custodia provisional en el proceso de tramitación del procedimiento de modificación de medidas que ahora se está tramitando, según la denuncia presentada en el juzgado. Además, el juzgado de instrucción 12 de Sevilla tramita el presunto impago de pensiones por valor de 21.250 euros de Estulin, que ha vendido casi siete millones de libros en 67 países y 44 idiomas y no quiso hacer declaraciones sobre el proceso judicial.

En la denuncia, la ex mujer asegura que Estulin, nacido en Lituania, se llevó a los hijos hasta un domicilio desconocido de Toronto (Canadá), donde el investigador reside con sus padres. Los hijos, de 8 años, estaban bajo la guarda y custodia de la denunciante hasta que el pasado 14 de julio se atribuyó esa responsabilidad al investigador por uso inadecuado de la potestad y custodia por parte de la madre. Además, añade la denuncia, el ex espía asegura que no está dispuesto a sacarlos de Canadá, donde los ha vuelto a escolarizar.

Los menores han contactado vía internet y a través de Skype con la madre, lo que el padre les ha prohibido que hagan sin él delante y se produce una vez cada diez días, según la denuncia. En una ocasión en que contactaron con la madre sin su permiso, el investigador habría cogido por el cuello a uno de los niños y empujado y tirado sobre la cama, asegura la denuncia. Entre sus numerosas intervenciones, Estulin dijo a Efe en octubre de 2105 que Estados Unidos, con la ayuda del Reino Unido y Arabia Saudí, habían creado y financiado el mismo yihadismo internacional que simulan combatir para poder dominar el mundo.

Así lo sostiene en su libro Fuera de control (editado en España por Planeta), en el que el candidato al Premio Pulitzer y al Premio Nobel de la Paz 2015 revela los entresijos de la financiación occidental de los principales grupos del terrorismo islamista, desde Al Qaeda hasta el Estado Islámico (EI), con el único fin de "controlar el mundo".