Las escuelas católicas se manifestarán si se suprimen conciertos

Los 400 colegios concertados con que cuenta Escuelas Católicas de Andalucía (ECA) se movilizarán las próximas semanas si la Junta decide cerrar aulas de estos centros que cuentan con demanda para llenar unidades de colegios públicos que se encuentran vacías por falta de alumnos. La decisión se ha adoptado por unanimidad en la asamblea extraordinaria celebrada esta semana en Sevilla.

El secretario general de las ECA, Carlos Ruiz, señaló a Europa Press que este extremo marca una "línea roja" que no debe cruzarse. "Si hay cierre de unidades, éste debe ser proporcional, y sólo cuando no tengan demanda", añadió Ruiz, para quien la premisa es "sencilla" en el sentido de que el informe PISA "viene a confirmar los nefastos datos de la educación en Andalucía, ante lo que entendemos que hay que reaccionar, pero no con el contrasentido de suprimir unidades con demanda, opción elegida por los padres que comulgan con los valores de una enseñanza de calidad".

Para Ruiz, lo ideal es estar "unidos" para que no se clausure ningún aula. Con tal fin, esta patronal ha mantenido recientemente una primera reunión con la Plataforma Andaluza en Defensa de la Educación Pública para alcanzar un acuerdo de mínimos. La Consejería de Educación está planificando el mapa de escolarización del próximo curso.