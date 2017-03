"Ni esperaba ni desesperaba una llamada del ministro Zoido"

Para soñar en Sevilla, vino en el mejor soporte, colchones Pikolín de la empresa de su padre. A Javier Landa (Zaragoza, 1955) le gusta subir a la montaña y bajar a la Edad Media. Fue primer teniente de alcalde con Zoido.

-¿Primer recuerdo de Sevilla?

Mi política en cuanto al uso y abuso del Alcázar me costó algunos sinsabores y algún incordio"

-De niño, cogiendo grillos en la plaza del Duque de la Victoria.

-Llega en 1966, en plena época de los Cinco Magníficos.

-Canario, Santos, Marcelino, Villa, Lapetra. No soy futbolero.

-¿Fue cómodo gobernar con mayoría absoluta?

-Esa mayoría la tuvo el alcalde.

-¿Quién le ficha?

-El propio Zoido. Yo estaba en el comité asesor del PP con Javier Arenas. Me hizo la propuesta tres días antes de cerrar la lista a la salida de los diálogos del Foro Europa en el Alfonso XIII.

-Venía del mundo académico...

-Fui durante 17 años decano de Económicas. El cuarto después de Manuel Olivencia, Guillermo Jiménez Sánchez y Camilo Lebón. Encargué retratos de los cuatro. La decana es Carmen Núñez.

-¿Sopesó que su sí a Zoido le convertía en visible?

-Ni lo sopesé ni lo pensé.

-¿Dónde tenía el despacho?

-Al lado del Arquillo, donde dicen que estaba el antiguo despacho de los alcaldes. Por tradición, al primer teniente de alcalde lo mandan al Arquillo y le dan Relaciones Institucionales. Allí estuvo Torrijos y está ahora Carmen Castreño.

-¿Usted metía la bicicleta en el despacho como Torrijos?

-No, porque no tengo bicicleta.

-¿El primer teniente de alcalde era el que más mandaba después del alcalde?

-El que más mandaba no creo. Te lo puedo asegurar. Presidía el Pleno, la Junta de Portavoces y me ocupaba del Alcázar.

-¿Impone trabajar donde estuvieron Pedro el Cruel y Carlos V?

-Intenté llevar una política restrictiva en el uso y a veces abuso del propio Alcázar que me costó algunos sinsabores y algún incordio. Un monumento de esa importancia no se puede sobreutilizar.

-¿De qué otras cosas se ocupó?

-Estuve en la comisión del escudo de Sevilla y lo dejamos aprobado para llevarlo a Pleno. También me encargaba de las empresas municipales. Era vicepresidente de Tussam y Lipasam, y presidente de la empresa de la Zona Azul.

-¿Cambió la visión de la ciudad?

-La perspectiva desde allí no es igual que paseando por Tetuán.

-¿Sigue en política?

-Ahora soy delegado del Estado en la Zona Franca designado por el ministro Montoro.

-Cambió de despacho...

-El Ayuntamiento no ha puesto a disposición de la Zona Franca el antiguo pabellón de Marruecos de la Avenida Moliní, como figuraba en los estatutos del Consorcio. Lo ocupa Parques y Jardines.

-El ministro Zoido se llevó a Madrid a Pérez y a Serrano. ¿Esperó algún momento su llamada?

-Ni esperaba ni desesperaba. Cada puesto exige un perfil.

-Ajeno a la política, ¿se sentía Peter Sellers en El Guateque?

-Nunca me he visto fuera de lugar. Otra cosa es que mi forma de actuar es muy discreta. No expreso lo que hago, no lo manifiesto, parece que estoy más ausente que presente, pero no es así.

-¿Le han preguntado si es pariente de Alfredo Landa?

-Él era navarro y mis abuelos paternos vasco-navarros. Vi algunas de sus películas. Me gusta más el cine policiaco y de intriga.

-¿Qué aficiones cultiva?

-Las relacionadas con la naturaleza. Salgo a correr todas las mañanas. Iba a pescar, hacía navegación, estoy federado en montañismo. La última subida fue al Aneto.

-¿El vicepresidente de Tussam cogía el autobús?

-Soy muy de servicio público. A la entrevista he venido en Metro.

-¿Nunca militó en el PP?

-Sólo tengo carné de patrón de yate.

-Como economista, ¿el Ayuntamiento es un mal negocio?

-Nunca consideré que el gasto público sea una pérdida. La Administración pública no invierte para perder sino para mejorar la vida de los ciudadanos y su bienestar.

-¿Vivió muchas algaradas estudiantiles en sus 17 años en el decanato de Económicas?

-Fue un periodo tranquilo. En tanto tiempo, conocí muchos cambios de planes de estudio.

-Decano desde 1993. ¿Vivió la Expo?

-No era de ir todos los días.

-¿Relaciones con la oposición?

-Eran muy buenas. Tanto con el actual alcalde, que era jefe de la oposición, como con Antonio Rodrigo Torrijos. Entonces eran tres partidos, ahora son cinco.

-¿Qué es la Zona Franca?

-72 hectáreas en la margen derecha del río, lo que es la Punta del Verde, al lado de la esclusa. Es una política fiscal del gobierno para atraer industrias y crear empleo.

-¿Qué está leyendo?

-Releyendo Los Pilares de la Tierra. Me gusta la Edad Media.

-¿Conoció al equipo de Juego de tronos?

-En el rodaje del Alcázar. Fueron al Ayuntamiento a despedirse.

-¿Sabía que en el Alcázar es donde se jugó por primera vez al tenis en España?

-Conzco la historia. Hay una placa en el Alcázar. De joven jugué cuando era socio del Mercantil.

alcaldes.En la Catedral. Javier Landa, entre Zoido y Espadas, de quien le separa Juan Bueno. Se casó con Victoria, extremeña de Trujillo. Una hija, Victoria, sevillana. Vive en Espartinas.