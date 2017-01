Cuando estilo y confort en los pies no están reñidos

El Grupo Pitillos, fabricantes de zapatos de calidad y abanderados de la Marca España, nos sorprende un año más con el diseño y confort de su nueva colección de zapatos para este otoño – invierno. Diseño y comodidad que llegan de la mano de un grupo de diseñadores con contrastada experiencia y que han trabajado, en más de una ocasión, para firmas tan importantes como Diesel, Armani o John Richmond.

Han transcurrido más de treinta años desde que Juan Antonio Hernández abriese su pequeño taller familiar en Arnedo, un municipio de apenas 15.000 habitantes, situado en La Rioja. La calidad en la manufactura del producto que ofrecen ha permitido, en este tiempo, que el Grupo Pitillos crezca, llegando a facturar más de 28 millones de euros.

En medio, años de esfuerzo y trabajo que ahora heredan los hijos del fundador de la empresa. Silvia y Ricardo Hernández, segunda generación al frente de la marca, se han propuesto seguir la estela de su padre y aportar su grano de arena para engrandecer la fama de la marca y el negocio familiar.

Así, en la actualidad, el Grupo Pitillos cuenta con otras tres líneas de calzado en el mercado, que aportan elegancia, sofisticación y confort a mujeres y hombres de todas las edades, como si la máxima de la empresa fuese la de vestir a la perfección los pies de cualquier tipo de cliente.

Con Blanco & Negro, funcionando desde 1994, se cubren las necesidades de una mujer madura, clásica, elegante pero que no renuncia a ir cómoda. En este sentido, el zapato femenino del Grupo Pitillos se reinventa para ofrecer un producto moderno que hunde sus raíces en el calzado más tradicional y confortable.

Por su parte, Silvia Hernández, la mujer de la saga, se ha propuesto calzar a las chicas de hoy en día, mujeres actuales que entienden la moda, saben llevarla, buscan su punto de sofisticación y no renuncian a pisar cómodamente.

En el caso de su hermano Ricardo, la apuesta se traduce en saber atender y comprender las necesidades de un hombre actualizado y urbanita, masculino, elegante y de pisada contundente.

Conseguir este éxito en el mundo del calzado no solo ha costado tres décadas, también se ha servido del trabajo de un equipo de profesionales de primera división. Al frente, la familia Hernández, que no renuncia a la idea de seguir expandiendo su negocio. De hecho, las líneas de calzado del Grupo Pitillos han pasado de localizarse en pequeños comercios a grandes superficies comerciales que apuestan por firmas consolidadas y de gran solvencia.

Este hecho, no obstante, no se ha visto reñido con unos precios asequibles para todos los bolsillos y es que ésta es otra máxima del Grupo Pitillos: ofrecer calidad a precios más que razonables. De este modo, en esta temporada otoño-invierno, no se debe perder la ocasión de probar cualquier de los modelos de la compañía riojana.