El juez exculpa al jefe del ex militar cubano del crimen de la gasolinera

El magistrado que preside el tribunal en el juicio con jurado por el conocido como crimen de la gasolinera contra Alberto H.B., ex militar cubano, y José María Y.T., jefe del primero, ha exculpado del delito de asesinato al jefe del ex militar al no existir prueba de cargo contra él. El crimen ocurrió el 27 de noviembre de 2015 en una nave de la urbanización Mataluna de Carmona.

La Ley del Jurado da al juez esta facultad cuando en el juicio no se acreditan indicios y pruebas de cargo para que no lleguen al jurado popular "acusaciones carentes de pruebas" y el magistrado José Manuel de Paúl entiende que así ocurre en este caso con José María Y.T. Por ello, en la última sesión del juicio intervino para eximir al jurado de emitir un veredicto sobre su culpabilidad o inocencia por el crimen de Manuel J.G. Sí tendrá que pronunciarse sobre la acusación por tenencia ilícita de armas por el que la acusación particular le pide dos años de cárcel.

Así pues, desde el lunes, el jurado sólo deliberará sobre el ex militar cubano, que en el juicio reconoció haber disparado a Manuel dos tiros con una escopeta a bocajarro sin darle tiempo a defenderse. La nave es propiedad de José María Y.T., para el que trabajaba y que consideraba su "protector".

El cuerpo de Manuel fue encontrado en una gasolinera de Sevilla capital, donde murió cuando se lo llevaron herido de la nave tres amigos con los que había ido a ver a José María Y.T. por una deuda. El fiscal pide para el ex militar -en prisión preventiva tras ser arrestado con ayuda de Jose María después de permanecer una semana huido en el campo- 17 años de cárcel por asesinato con alevosía y 10 meses por tenencia ilícita de armas.

La acusación particular solicitaba 25 años para ambos por asesinato (y dos por tenencia ilícita de armas) al creer que José María Y.T. ordenó al ex militar matar a Manuel porque descubrió que le había robado la mitad de un alijo de 2.000 kilos de hachís del que ambos se habían hecho cargo y fue a reclamarle a su nave.

El juez entiende que en el juicio no se han acreditado indicios para sostener esta acusación, basada en "sospechas" y "conjeturas subjetivas" ya que sólo Alberto H.B., durante la instrucción, dijo que Jose María le ordenó matar a Manuel porque le estaba apuntando con una pistola -que no se ha encontrado-, amenaza que ni José María ni los tres acompañantes de Manuel aquel día corroboraron.