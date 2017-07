Una festividad abocada al olvido

El festivo en la Feria en detrimento del día de San Fernando. El delegado de Fiestas Mayores del Ayuntamiento, Juan Carlos Cabrera, fue muy claro ayer cuando fue cuestionado a este respecto. El edil, como ha venido aseverando el gobierno en las últimas semanas, considera que la ciudadanía es partidaria de tener una jornada de fiesta local en la Feria de Abril para disfrutarla en familia. El gran damnificado es San Fernando, Patrón de la ciudad, cuya festividad quedaría tan sólo relegada a la celebración eucarística en la Catedral y a la apertura de la urna en la que se venera su cuerpo incorrupto. Cabrera aseveró que el Corpus es intocable y, además, garantizó que la Feria de sábado a sábado "vino para quedarse".

No es nada nuevo que el Ayuntamiento juegue con la festividad de San Fernando cuando lo dicta el calendario. Este año, por ejemplo, no se ha tocado al contar la Feria de Abril con la festividad del primero de mayo, pero en años que esto no suceda Cabrera dio prácticamente por sentado que se permutará la festividad del 30 de mayo por un día de Feria. "Hay una clara intención de todos los partidos políticos para que así sea, salvo el PP, que opta por mantener el día de San Fernando. Todos entendemos que es bueno que haya un día festivo en la Feria para facilitar la conciliación familiar. Lo venimos defendiendo desde hace años. Hay una voluntad clara de acudir en familia a la Feria. Entiendo que va a ser aprobado por el Pleno".

En 2007 hubo un intento de reflotar el día del Patrón con una procesión que no cuajó

El delegado de Fiestas Mayores justifica en la falta de contenidos del día de San Fernando la decisión de trasladar la jornada festiva a la Feria, algo que no sucede en el Corpus Christi, la otra fiesta local: "La festividad del Patrón se limita prácticamente a la misa que celebramos en la Catedral y a la que asiste la corporación. Nosotros respetamos al máximo la festividad, pero no hay otros actos. De los dos días es el Corpus el más importante. Es un día clave que no vamos a tocar y que además estamos relanzando". El Ayuntamiento también puntualiza que el próximo año San Fernando y el Corpus se celebran consecutivamente y se generaría un macropuente festivo en la ciudad.

Hace justo 10 años hubo un intento por parte del Cabildo Catedral para relanzar la festividad del Patrón de la ciudad. Se organizó una procesión en la que formaba parta también la Virgen de las Aguas del Salvador. Esa apuesta también cayó en el olvido y apenas duró dos años, pese a que no faltó el acompañamiento de los fieles.

Cabrera también fue rotundo al defender, una vez más, el formato de Feria de Abril instaurado este año. "Vamos a mantenerlo". El delegado de Fiestas Mayores se remitió, como también hace el alcalde, a los indicadores turísticos, a los estudios sobre el impacto económico, o a la preferencia de los sevillanos mostrada en las encuestas municipales o el reciente barómetro de la Cámara de Comercio. "La Feria de sábado a sábado vino para quedarse". El rey San Fernando no puede decir lo mismo.