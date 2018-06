El fiscal pide tres años de cárcel al dueño de una atracción de feria en la que murió una niña

El fiscal solicita tres años de cárcel para el dueño de una atracción tipo La Olla donde murió electrocutada una niña de 12 años en septiembre de 2014 en la feria de Maribáñez, pedanía de Los Palacios, así como dos años para el edil de Urbanismo y el operario municipal que la revisó.

Los hechos sucedieron sobre la medianoche del 19 de septiembre de 2014 cuando la niña, tras subir a la atracción junto a varios amigos tras quitarse los zapatos "sin que fuera reprobada por ello", al bajarse y pisar el primer escalón comenzó a "convulsionar", agarrándose a una amiga que recibió "una fuerte descarga electrónica", según recoge el escrito de acusación de la Fiscalía, al que ha tenido acceso Efe.

La víctima cayó "sin pulso y no pudiendo ser reanimada por los servicios médicos", mientras que la amiga que sufrió la descarga padeció lesiones que le han provocado "secuelas en el sistema nervioso periférico" y otros tres amigos también tuvieron que ser atendidos por lesiones al padecer descargas.

El Ministerio Público relata que el día antes del fatal accidente, la Guardia Civil comunicó a Protección Civil una actuación "con unos chicos que referían haber sufrido descargas eléctricas" en la citada atracción, lo que el jefe de Protección Civil comunicó "personalmente" por la mañana al concejal de Urbanismo y a la Policía Local.

El edil de Urbanismo ordenó al encargado de los electricistas municipales acudir a revisar la atracción y tomar "las medidas correspondientes, si bien sin que en momento alguno acordara el cierre de la atracción".

Según la Fiscalía el operario municipal realizó "una mera inspección visual" en la que observó que "había un trozo de cable en el suelo en contacto con un charco de agua" por las lluvias de la noche anterior y ordenó al dueño de La Olla poner el cable en alto "sin adoptar ninguna otra medida de comprobación".

Tras el accidente mortal, se comprobó que la atracción "adolecía de un defecto de la instalación eléctrica, incumpliendo los requisitos básicos de seguridad y reglamentarios" por cuanto la "pica de tierra no estaba debidamente introducida en el suelo, no garantizando la correcta evacuación en caso de defecto de potencial eléctrico", su longitud era "insuficiente para conseguir los niveles de resistencia eléctrica exigidos" y no estaba atornillada para fijarla sino "retorcida".

Ello provocó que "los interruptores diferenciados del cuadro eléctrico no funcionaran correctamente".

Para la Fiscalía "el estado de conservación de las canalizaciones eléctricas no garantizaba la seguridad de la instalación" y ello unido a las condiciones de humedad y a que la víctima fuera descalza influyó "negativamente en favorecer la circulación de una mayor corriente de contacto desde la estructura metálica a la tierra a través del cuerpo de la fallecida, provocando un choque eléctrico".

El Ministerio Público considera que el dueño de la atracción y el electricista que contrató para la instalación "incumplieron las normas de diligencia y cuidado para su puesta en marcha" mientras que el edil de Urbanismo y el electricista municipal "contribuyeron al resultado producido con su inactividad" ya que el concejal envió al operador que hizo una "comprobación inexacta y superficial".

Considera que los hechos son constitutivos de un delito de homicidio imprudente por el que pide tres años de prisión para el propietario de la atracción -J.A.C.S.- y el electricista que hizo la instalación -J.C.B.-, y dos años de cárcel para el edil de Urbanismo -M.B.S.- y el electricista municipal -J.D.L.-.

También solicita que a través del seguro de la atracción, y subsidiariamente por parte del Ayuntamiento de Los Palacios, se indemnice a los padres y hermano de la menor fallecida con 166.200 euros; con 3.550 euros a la amiga en la que se apoyó y sufrió una descarga que le ha dejado secuelas; y con 32 euros a cada uno de los otros tres que sufrieron lesiones por descargas.